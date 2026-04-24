O femeie de serviciu bosniacă a fost pedepsită exemplar pentru onestitate în Germania. Femeia a găsit 4.000 de euro, în Germania, sub un birou. I-a returnat proprietarului fără să stea pe gânduri. Recompensa a șocat-o. „Mi-au fost tăiate picioarele!”

O bosniacă care lucrează ca menajeră în Stuttgart a găsit un plic cu 4.000 de euro și hârtii la locul de muncă. În ciuda nevoii financiare, a decis să-i returneze banii șefului ei, iar apoi a fost recompensată…

Balcanii din Germania

Povestea a făcut valuri pe internet, după ce mărturisirea anonimă a unei femei bosniacei a apărut pe pagina de Facebook „Balcanii în Germania”. După cum a declarat ea, ar fi găsit un plic conținând 4.000 de euro la locul ei de muncă, iar ceea ce a decis să facă cu banii i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

„Mi-au fost tăiate picioarele”

„Lucrez ca femeie de serviciu într-o companie mare aici, în Stuttgart, de 5 ani. În această dimineață, în timp ce făceam curățenie în biroul șefului principal, am găsit un plic pe podea, sub masă. L-am deschis, era un munte de bani înăuntru… Asta înseamnă 4.000 de euro numerar și niște hârtii.

Mi-au fost tăiate picioarele. Primul meu gând a fost că, cu banii aceștia, pot cumpăra lemne pentru copiii din Bosnia pentru trei ierni. Și îi pot trimite mamei mele medicamente, și niște bani rămași. Stau acolo și mă uit la acei bani și nu cred că m-a văzut cineva, nu sunt camere de filmat în camera aceea…

Să nu iei niciodată mătura altcuiva

Dar apoi îmi amintesc ce îmi spunea mereu regretatul meu tată. «Fiică, să nu iei niciodată mătura altcuiva pentru că e blestemată și nu-ți va aduce fericire».

Mă ridic așa cu o mătură în mână și mă duc direct la șef în birou și îi spun: «Uite, șefu’, ai scăpat asta sub masă»”, scrie ea.

Reacția lui, după cum afirmă ea, în acel moment a luat-o complet prin surprindere și a lăsat-o în stare de șoc.

„A început să plângă”

Bărbatul se uită la mine, nu-mi vine să creadă… Îmi spune: „deci ai deschis plicul?”

Eu spun: „Am deschis, am văzut banii, dar nu sunt ai mei și iată-i înapoi”… Oamenii mei, s-a ridicat, m-a îmbrățișat și a început să plângă! Î

Îmi spune că aceștia sunt banii pe care i-a retras azi dimineață pentru a plăti o operație pentru nepoata lui și că este ultimul lucru pe care îl mai are”, scrie el.

Recompensa

„A chemat imediat întreaga companie la o ședință și a spus în fața tuturor – această femeie este fața companiei noastre, de astăzi nu mai face curățenie, ci merge la birou să lucreze la recepție, iar salariul ei este dublu!”

„Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, stau și plâng de fericire. Doar ca să știți că onestitatea încă se plătește chiar și în această țară străină. Și că un german poate vedea când cineva este bărbat.

Și voi credeți că am făcut ce trebuie sau am fost o prostuță că nu am luat banii când nimeni nu m-a văzut? Dorm liniștită și asta e cel mai important lucru pentru mine!”, a concluzionat ea.

„Sunteți pedepșiți pentru onestitate”

Povestea, așa cum era de așteptat, a stârnit reacții împărțite pe rețelele de socializare. În timp ce unii utilizatori au susținut că este un eveniment fictiv, alții au crezut-o pe deplin și au subliniat că onestitatea se plătește întotdeauna până la urmă.

„Ce poveste inventată, foarte transparentă”, a scris un utilizator, Un altul a adăugat: „Ați făcut ce trebuie și ați primit o recompensă, ce putea fi mai bine. Aș face la fel pentru că am fost crescută așa. Ceea ce nu este al meu ar trebui returnat pentru că totul în viață se întoarce.”

