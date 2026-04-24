Cum a fost pedepsită o femeie de serviciu bosniacă pentru onestitate în Germania

Foto Ilustrativ Blic

O femeie de serviciu bosniacă a fost pedepsită exemplar pentru onestitate în Germania. Femeia a găsit 4.000 de euro, în Germania, sub un birou. I-a returnat proprietarului fără să stea pe gânduri. Recompensa a șocat-o. „Mi-au fost tăiate picioarele!”

O bosniacă care lucrează ca menajeră în Stuttgart a găsit un plic cu 4.000 de euro și hârtii la locul de muncă. În ciuda nevoii financiare, a decis să-i returneze banii șefului ei, iar apoi a fost recompensată…

Balcanii din Germania

Povestea a făcut valuri pe internet, după ce mărturisirea anonimă a unei femei bosniacei a apărut pe pagina de Facebook „Balcanii în Germania”. După cum a declarat ea, ar fi găsit un plic conținând 4.000 de euro la locul ei de muncă, iar ceea ce a decis să facă cu banii i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

„Mi-au fost tăiate picioarele”

„Lucrez ca femeie de serviciu într-o companie mare aici, în Stuttgart, de 5 ani. În această dimineață, în timp ce făceam curățenie în biroul șefului principal, am găsit un plic pe podea, sub masă. L-am deschis, era un munte de bani înăuntru… Asta înseamnă 4.000 de euro numerar și niște hârtii.

Mi-au fost tăiate picioarele. Primul meu gând a fost că, cu banii aceștia, pot cumpăra lemne pentru copiii din Bosnia pentru trei ierni. Și îi pot trimite mamei mele medicamente, și niște bani rămași. Stau acolo și mă uit la acei bani și nu cred că m-a văzut cineva, nu sunt camere de filmat în camera aceea…

Să nu iei niciodată mătura altcuiva

Dar apoi îmi amintesc ce îmi spunea mereu regretatul meu tată. «Fiică, să nu iei niciodată mătura altcuiva pentru că e blestemată și nu-ți va aduce fericire».

Mă ridic așa cu o mătură în mână și mă duc direct la șef în birou și îi spun: «Uite, șefu’, ai scăpat asta sub masă»”, scrie ea.

Reacția lui, după cum afirmă ea, în acel moment a luat-o complet prin surprindere și a lăsat-o în stare de șoc.

„A început să plângă”

Bărbatul se uită la mine, nu-mi vine să creadă… Îmi spune: „deci ai deschis plicul?”

Eu spun: „Am deschis, am văzut banii, dar nu sunt ai mei și iată-i înapoi”… Oamenii mei, s-a ridicat, m-a îmbrățișat și a început să plângă! Î

Îmi spune că aceștia sunt banii pe care i-a retras azi dimineață pentru a plăti o operație pentru nepoata lui și că este ultimul lucru pe care îl mai are”, scrie el.

Recompensa

„A chemat imediat întreaga companie la o ședință și a spus în fața tuturor – această femeie este fața companiei noastre, de astăzi nu mai face curățenie, ci merge la birou să lucreze la recepție, iar salariul ei este dublu!”

„Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, stau și plâng de fericire. Doar ca să știți că onestitatea încă se plătește chiar și în această țară străină. Și că un german poate vedea când cineva este bărbat.

Și voi credeți că am făcut ce trebuie sau am fost o prostuță că nu am luat banii când nimeni nu m-a văzut? Dorm liniștită și asta e cel mai important lucru pentru mine!”, a concluzionat ea.

„Sunteți pedepșiți pentru onestitate”

Povestea, așa cum era de așteptat, a stârnit reacții împărțite pe rețelele de socializare. În timp ce unii utilizatori au susținut că este un eveniment fictiv, alții au crezut-o pe deplin și au subliniat că onestitatea se plătește întotdeauna până la urmă.

„Ce poveste inventată, foarte transparentă”, a scris un utilizator,

Un altul a adăugat: „Ați făcut ce trebuie și ați primit o recompensă, ce putea fi mai bine. Aș face la fel pentru că am fost crescută așa. Ceea ce nu este al meu ar trebui returnat pentru că totul în viață se întoarce.”

Recomandarea autorului: Experiența unei românce care s-a angajat ca „badantă” în Italia: „Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…”

Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Formatorii de opinie au chemat oamenii la protest în Piața Victoriei, au jignit PSD-ul, dar au cerut ca acesta să rămână la guvernare”
08:00
Victor Ponta: „Formatorii de opinie au chemat oamenii la protest în Piața Victoriei, au jignit PSD-ul, dar au cerut ca acesta să rămână la guvernare”
SPORT Zeljko Kopic, după ce Armstrong a ratat de la 11 metri în semifinala cu Universitatea Craiova: „Dacă aș face din nou lista…”
07:45
Zeljko Kopic, după ce Armstrong a ratat de la 11 metri în semifinala cu Universitatea Craiova: „Dacă aș face din nou lista…”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR nu va reacționa la comanda altui partid în fața unei moțiuni de cenzură. Este nevoie de discuții
07:30
Dan Dungaciu: „AUR nu va reacționa la comanda altui partid în fața unei moțiuni de cenzură. Este nevoie de discuții
SPORT Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe”
07:15
Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe”
ACTUALITATE 24 Aprilie, calendarul zilei: Shirley MacLaine împlinește 92 de ani, Barbra Streisand 84. Jean-Paul Gaultier face 74 de ani
07:15
24 Aprilie, calendarul zilei: Shirley MacLaine împlinește 92 de ani, Barbra Streisand 84. Jean-Paul Gaultier face 74 de ani
ACTUALITATE Valentin Stan: Presiunea Gărzilor Revoluționare din Iran ucide orice negociere pe care ar avea-o Iranul cu SUA
06:30
Valentin Stan: Presiunea Gărzilor Revoluționare din Iran ucide orice negociere pe care ar avea-o Iranul cu SUA
Mediafax
Știrea zilei de la meteorologi! Cum va fi luna mai
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Comoară dacică descoperită în nordul extrem al României. Printre obiectele găsite se află și patru brățări dacice cu un element rar întâlnit
Mediafax
Cariera fostului adjunct al Securității din Moldova e istorie. Va fi predat!
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Paracetamol mai scump cu 30% din cauza războiului din Orientul Mijlociu
ULTIMA ORĂ Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, Alexandru Bălan, va fi predat astăzi autorităților de la Chișinău pentru executarea pedepsei de trădare
07:48
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, Alexandru Bălan, va fi predat astăzi autorităților de la Chișinău pentru executarea pedepsei de trădare
CONTROVERSĂ Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”
07:26
Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”
GÂNDUL GREEN Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”
07:00
Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Avem 3 crize suprapuse în România- Economia care s-a prăbușit, un război internațional și o uriașă criză de conducere politică”
07:00
Victor Ponta: „Avem 3 crize suprapuse în România- Economia care s-a prăbușit, un război internațional și o uriașă criză de conducere politică”
SPORT Știm cine va juca finala Cupei României la fotbal! Se va disputa la Sibiu pe 13 mai
06:04
Știm cine va juca finala Cupei României la fotbal! Se va disputa la Sibiu pe 13 mai
ACTUALITATE Valentin Stan: Oprirea războiului nu îi ajută pe iranieni
06:00
Valentin Stan: Oprirea războiului nu îi ajută pe iranieni

