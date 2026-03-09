Prima pagină » Actualitate » Cum a fost prins în flagrant un bărbat care vindea drogul „cristal” pe mii de lei. Imagini spectaculoase surprinse de agenții DIICOT

Cum a fost prins în flagrant un bărbat care vindea drogul „cristal” pe mii de lei. Imagini spectaculoase surprinse de agenții DIICOT

Maya Radu
09 mart. 2026, 14:38, Actualitate

Flagrant în județul Argeș. Un bărbat a fost prins în timp ce vindea stupefiante pentru suma de 10.500 lei. Drogurile erau aduse din Germania, iar procurorii au dispus reținerea tânărului, în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire de urmărire penală întocmite în cauză a reieșit faptul că, în luna martie 2026, inculpatul a procurat din Germania o cantitate de drog de mare risc, pe care a introdus-o în țară, în scopul comercializării.

Traficantul avea cântar de precizie

„În seara de 06.03.2026, acesta a fost prins în flagrant pe raza localității Bascov, în timp ce tranzacționa 150 grame 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, pentru suma de 10.500 lei. De asemenea, în autoturismul inculpatului au fost găsite și ridicate alte 20 grame drog de mare risc (3CMC) și un cântar de precizie”, transmite DIICOT.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

