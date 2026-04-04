Cum a încercat un bărbat din Botoșani „să păcălească” automatele SGR. Perchezițiile polițiștilor l-au dat de gol

Un bărbat de 43 de ani din Botoșani a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acesta a găsit un mod inedit de a păcăli Sistemul de Garanție – Returnare din cadrul automatelor SGR.

Bărbatul a fost reținut, vineri, de polițiștii IPJ Botoșani. Potrivit autorităților, acesta ar fi tipărit etichete cu coduri pentru sticle destinate automatelor SGR, pe care le-ar fi lipit ulterior pe sticle nereciclabile.

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis IPJ Botoșani.

Acesta a introdus recipientele în două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermaketuri din municipiul Botoșani, a indus în eroare sistemul automatizat și a obținut, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice.

Ce au găsit polițiștii în locuința bărbatului

Polițiștii au percheziționat locuința bărbatului și au găsit mai multe probe, inclusiv 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR – ambalaj cu garanție. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventinvă Botoșani.

