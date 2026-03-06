Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire

Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire

06 mart. 2026, 21:05, Actualitate
Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
Sursa FOTO - caracter ilustrativ: Ziarul romanesc

Doi curieri din județul județul Alba au fost păcăliți de un tânăr din Târgu Mureș, în vârstă de 27 de ani, care le-a dat două colete cu plastilină în locul unor telefoane mobile în valoare de aproape 16.000 de lei.

Bărbatul comandase online aparatele, cu plata la primire, iar pentru expedierea prin curierat a folosit o adresă din Aiud și un nume fals. Cu toate acestea, polițiștii l-au identificat și l-au reținut.

Potrivit anchetatorilor, citați de Știrile Pro TV, când au ajungeau la destinație, de fiecare dată curierii au fost întâmpinați de același tânăr, căruia îi înmânau coletele. Dar, în loc să plătească, bărbatul le spunea să aștepte câteva minute până scoate bani din bancomat.

Noi reguli în privința retragerii de numerar de la bancomate

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato

Însă, când revenea, acesta motiva că nu poate retrage suma necesară și înapoia mereu coletele. Doar că, în realitate, erau alte două cutii asemănătoare în care se afla… plastilină.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și au dat de urma suspectului. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate telefoanele mobile, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Autorul mai recomandă:

Curieri români, prinși la furat în ANGLIA. Au sustras colete în valoare de aproape un milion de euro

Manager GLOVO, „lucrat” de curierii puși să-i plătească taxă de protecție, cazări, benzină, iPhone. Mita dată pe sub masă, în rucsac

Trei livratori din București, BĂTUȚI și cu motoscuterele distruse. Cine sunt agresorii

EXCLUSIV VIDEO | Livratorii de mâncare străini, în număr tot mai mare: „România este o țară cu adevărat grozavă. Aici pot câștiga bani”

Droguri livrate prin curieri care se foloseau de numele unei cunoscute firme de livrări la domiciliu. Ce însemna o comandă de ”pizza vegetariană mare” sau ”o sticlă de șampanie” | VIDEO

Cum se fură la bancomat. Fiul unui cunoscut impresar din fotbalul românesc, în rețeaua de ALBA-NEAGRA de la ATM

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
21:35
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
EVENIMENT Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă
20:51
Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă
EMOȚIONANT Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul
20:34
Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul
ACTUALITATE Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe
20:08
Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe
EXCLUSIV Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
19:45
Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
19:15
Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?

Cele mai noi

Trimite acest link pe