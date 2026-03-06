Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire

Doi curieri din județul județul Alba au fost păcăliți de un tânăr din Târgu Mureș, în vârstă de 27 de ani, care le-a dat două colete cu plastilină în locul unor telefoane mobile în valoare de aproape 16.000 de lei.

Bărbatul comandase online aparatele, cu plata la primire, iar pentru expedierea prin curierat a folosit o adresă din Aiud și un nume fals. Cu toate acestea, polițiștii l-au identificat și l-au reținut.

Potrivit anchetatorilor, citați de Știrile Pro TV, când au ajungeau la destinație, de fiecare dată curierii au fost întâmpinați de același tânăr, căruia îi înmânau coletele. Dar, în loc să plătească, bărbatul le spunea să aștepte câteva minute până scoate bani din bancomat.

Însă, când revenea, acesta motiva că nu poate retrage suma necesară și înapoia mereu coletele. Doar că, în realitate, erau alte două cutii asemănătoare în care se afla… plastilină.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și au dat de urma suspectului. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate telefoanele mobile, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

