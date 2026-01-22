Românii au returnat mai mult de 5,2 miliarde de ambalaje, în 2025, conform datelor furnizate – joi – de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). Numărul ambalajelor colectate în luna decembrie a depășit 350 de milioane, iar rata de returnare anuală a atins 83%, reflectând implicarea tot mai mare a consumatorilor, potrivit Agerpres.

„Acest rezultat demonstrează maturitatea operațională a sistemului și încrederea ridicată a românilor în funcționarea sa. În decembrie, rata lunară de returnare a fost de aproximativ 72%”, se arată în comunicatul RetuRO.

Pe parcursul anului trecut, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 387.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă – consolidând fluxurile de colectare și reciclare la nivel național. În total, în cei doi ani de funcționare ai SGR, au fost colectate peste 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi.

„Sistemul Garanție-Returnare sprijină tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu”, mai precizează RetuRO.

SGR funcționează ca o companie not-for-profit, ceea ce înseamnă că orice profit obținut din colectarea ambalajelor este reinvestit exclusiv în dezvoltarea sistemului.

RetuRO a fost creată de un consorțiu mixt: trei acționari privați – Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) – și un acționar public, statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

