Cum a încercat un violator să scape de condamnarea la ÎNCHISOARE. L-au dat de gol tatuajele

Caz incredibil descoperit în Scoția: un bărbat din SUA care a încercat să scape de justiție înscenându-și moartea a fost prins și condamnat la cel puțin cinci ani de închisoare pentru violarea fostei iubite.

El s-a sustras anchetei din Statele Unite și s-a ascuns în Scoția, crezând că scapă definitiv de brațul lung al legii.

La ce s-a putut gândi Nicholas Rossi

În 2008, Nicholas Rossi și-a violat fosta iubită.

„Singura pedeapsă potrivită în acest caz este trimiterea dumneavoastră la închisoare”, a declarat judecătorul de caz, denunțând „conduita înșelătoare” a acestuia.

În 2019, Rossi i-a făcut pe oameni să creadă că are cancer în stadiu avansat, apoi a publicat un necrolog online, înainte de a dispărea și a fugi în Marea Britanie.

Sub rezerva unei notificări Interpol, el a fost arestat în octombrie 2021, când a fost internat într-un spital din Glasgow, Scoția, pentru a fi tratat pentru Covid-19. Acolo a susținut că este Arthur Knight, un orfan irlandez, dar Poliția și personalul medical l-au identificat ca fiind Nicholas Rossi, deoarece tatuajele sale corespundeau descrierii Interpol.

Pe parcursul procedurilor, el a susținut că a fost confundat, susținând chiar că tatuajele i-au fost făcute fără știrea sa în timp ce era inconștient în spital.

De asemenea, a susținut că amprentele sale, luate la spital, au fost inversate pentru a-l face să pară bărbatul căutat.

Pe parcursul procedurilor de extrădare, americanul a apărut și într-un scaun cu rotile electric și purtând o mască de oxigen. Însă un medic a decis că nu există niciun motiv medical pentru acest lucru, descriind picioarele sale ca fiind „puternice și atletice”.

Într-un proces separat, desfășurat în septembrie, Nicholas Rossi a fost condamnat și pentru un alt viol în Statele Unite, comis tot în 2008. Sentința sa în acest caz este programată să fie pronunțată în noiembrie.

