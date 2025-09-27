Prima pagină » Actualitate » Iubitul Ioanei Popescu crede că aceasta și-ar fi ÎNSCENAT moartea: „Luni o să verific. Dacă nu e cadavrul, atunci apare întrebarea unde este”

27 sept. 2025, 17:40, Actualitate
Mihai, iubitul jurnalistei Ioana Popescu, care a decedat pe 26 septembrie la vârsta de 45 de ani, pe patul de spital,  cere bani pentru înmormântarea partenerei sale. Însă, el se îndoiește de moartea ei.

Acesta nu crede că jurnalista ar fi murit și că e posibil chiar ca aceasta să-și fi înscenat propria moarte, cu ajutorul unui complice, ce ar putea fi chiar bărbatul care l-a sunat și s-a recomandat drept polițist, potrivit CANCAN.

Mihai o dăduse la persoane dispărute. El solicită donații pe paginile sale de socializare pentru înmormântarea iubitei sale.

„Am făcut eu un apel cine poate să ajute și ce să va strânge… Să ne ocupăm, să mă ocup de înmormântarea ei. Dar problema e alta. Dacă ea nu a murit și e doar o bulă din asta de presă? Ce părere ai de asta? Dacă nu găsim cadavrul, ce facem? Se întoarce tot aiurea?”, se întreabă Mihai.

Polițistul care l-a sunat după ce el a anunțat dispariția iubitei sale. Ulterior,  l-ar fi blocat a doua zi pe motiv că a dezvăluit informațiile presei și nu exclude posibilitatea ca Ioana să-și fi înscenat moartea.

„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei. Și ăsta de la poliție, dacă m-a sunat, de ce n-a zis? Veniți, domnule, să o identificați. Mi-a spus că suferea de alea, de alea. Bun, suferea. Și eu sufăr de nu știu ce. Și nu știe decât mama și unul sau doi prieteni. Dar eu poate mai sufăr și de altceva. Dar, de ce nu mi-a zis? Veniți să identificați cadavrul, să vedeți ea e sau nu e ea. Se află la morgă sau nu se află la morgă”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

El mai crede că Ioana Popescu nu ar fi fost la Spitalul Sf. Ioan, așa cum i-a comunicat polițistul care l-a contactat telefonic și că situația i se pare extrem de ciudată.

„Dar îţi spun 100% că ea la Sfântul Ioan n-a fost. Atunci, la ce spital a fost? Da, am aflat și că, ţi-am zis că în ultima perioadă bea foarte mult. Nu era nimic nou pentru ea. Uite, când n-avea țigări sau alcool, suna sau scria vreunui mascul și se rezolva. Nu o interesa să aibă de mâncare, ci doar țigări și alcool. Da? Dacă s-a întâlnit cu vreunul și cine știe ce s-a întâmplat, și mie mi-a zis să plec la Constanța, da? Eu mă gândesc la toate variantele. Dar luni o să aflu. Trebuie să merg la două instituții și atunci pot să spun dacă e fake sau nu-i fake. Da? Sau a făcut așa, gen, nu știu, să mă afișeze pe mine, pe sticlă, nu știu de ce a făcut. Eu mă gândesc la orice variantă. Dar eu nu-ți spun că ceea ce insinuez eu acum ar putea fi adevărat. Poate să fie, poate să nu fie. Adică, nu știu ce…E foarte ciudată situația asta, pentru că spitalul nu m-a sunat. Poliția știa, m-a sunat și mi-a spus că a murit. Păi eu am certitudinea că a murit? Dă-mi un act!”, a declarat iubitul jurnalistei.

„Vă rog să nu faceți public ce v-am zis. Dacă chiar țineți la ea și o iubiți cu adevărat. Hopa! Hopa! Poți să și scrii treaba asta. Polițistul care l-a sunat pe iubitul Ioanei, i-a spus următoarele lucruri. De ce m-a blocat după aia pe WhatsApp? Că l-a sunat presa. M-a sunat pe mine, zice, v-am zis să nu divulgăm. Cum să nu divulgăm? Eu spun adevărul. Mie nu mi-e frică de nimic și eu spun adevărul”.

Mihai a dezvăluit public convorbirea avută cu polițistul care i-a dat vestea morții iubitei sale:

„Sunt polițist în cadrul secției de urmăriți și persoane dispărute. Vreau să vă întreb unde vă aflați, domnul Lungu? Zic, mă aflu acasă la Constanța. Sunteți în trafic sau sunteți acasă? Sunt acasă doar ce am ajuns de o oră. Da, bun, referitor la plângerea dumneavoastră și la situația iubitei dumneavoastră vreau să vă informez că în urma cercetărilor efectuate și a surselor pe care le-am mai avut vreau să vă informez că doamna Ioana Mihaela Popescu a decedat la spitalul Sfântul Ioan în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cum să decedeze când mi-a zis cineva că a vorbit cu ea duminică dimineața la 8? Băi, nici nu știe să mintă, mă. Ea nu mai știe să mintă. Da? Bun, în fine, trecem peste asta. După care mi-a zis: vă rog ceea ce vă spun să rămână între noi. Îmi pare rău, condoleanțe și aș vrea ca ceea ce v-am spus și informațiile pe care vi le-am furnizat dacă țineți la ea cu adevărat și dacă o iubiți să nu le divulgați. Așa poate le-a spus ea lor, că dacă moare să nu… să îmi spună doar mie. Posibil și asta, da? Tu poți să scrii ce spun eu acum, eu n-am nicio problemă, da? Luni o să verific și eu niște treburi și o să văd. Și dacă sunt adevărate, atunci o să-ți confirm. Da, domnule. E într-adevăr. Da, pentru că eu trebuie să văd dacă ea chiar a murit. Adică, ştii ce se întâmplă? Dacă nu e corpul, cadavrul, trupul neînsuflețit, atunci apare întrebarea unde este. Pe mine nu m-a plătit nimeni, eu am dat informații gratis și nu mai vreau să o fac. Da? Că eu, dacă, adică n-are sens. Pentru ce îți dau o informație? Plătești. Nu, plătești, nu o ai. Deci, treaba e simplă, da? Eu puteam să nu dau nicio informație. Nu știu, o să o caut și eu deocamdată nu mă pot da nimic”, a spus Mihai.

