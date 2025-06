Cum comentează Gigi Becali inițiativa parlamentară care ar putea da drept de promovare în LIGA 1 cluburilor Steaua și CS Dinamo! Cine se află în spate

Un cutremur major este pe punctul de a se produce în fotbalul românesc, iar efectele sunt devastatoare – modificarea Legii Sportului, despre care se discută în aceste zile, ar urma să permită cluburilor CSA Steaua și CS Dinamo, controlate de statul român, să poată promova în Liga 1! PROSPORT scrie că inițiativa parlamentară a fost grăbită și se derulează în regim de urgență.

Votul final este așteptat miercuri, 25 iunie.

Dacă legea trece, efectele sale se vor putea vedea chiar de la finalul acestui sezon!

În prezent, legislația interzice echipelor de drept public, așa cum sunt CSA Steaua (echipă patronată de MApN) și CS Dinamo (MAI), să joace într-o ligă profesionistă, organizată de LPF. De ce? Simplu, pentru că Legea Sportului nu le consideră cluburi profesioniste de fotbal! Însă, situația este pe cale să se schimbe radical: dacă proiectul de modificare a Legii Sportului va trece de votul Parlamentului, cele două cluburi vor fi recunoscute oficial ca fiind eligibile pentru Superligă.

PROSPORT scrie că, în ultimele zile, a reapărut în prim-plan un proiect mai vechi, semnat inițial de senatorii Vasile Dâncu și Bogdan Matei. De această dată, inițiativa are susținerea largă a mai multor partide și lucrurile se mișcă rapid: luni a fost depusă în comisii, marți urmează dezbaterile, iar miercuri, 25 iunie, votul decisiv.

Dacă legea trece și intră rapid în vigoare – un scenariu destul de probabil, având în vedere sprijinul politic -, atunci CSA Steaua și CS Dinamo vor avea de promovare în Liga 1 încă din sezonul 2025-2026.

Mulți microbiști vorbesc, deja, despre o revoluție în fotbal, care va schimba definitiv echilibrul de forțe din fotbalul românesc. Cluburi controlate și finanțate de statul român se vor putea duela direct, pe picior de egalitate, cu echipe private ca FCSB, CFR Cluj, Rapid sau Universitatea Craiova.

Cum era de așteptat, Gigi Becali a reacționat vehement la aflarea veștii că „Steaua Armatei” ar putea reveni în Liga 1. Patronul FCSB crede că în spatele modificării Legii Sportului s-ar afla Elisabeta Lipă, șefa Federației Române de Canotaj și fost președinte al CS Dinamo.

În direct la Digi Sport, Gigi Becali a declarat:

„M-am interesat și este vorba despre un proiect de lege promovat de Elisabeta Lipă. Probabil are anumite interese legate de Dinamo. Proiectul a fost semnat de aproximativ 30 de parlamentari, toți de la PSD. Unii dintre ei, cu care am discutat, mi-au spus: «Semnez».

Numai că, după, legea vine la Comisia Senatului, la Comisia Juridică a Parlamentului, la Comisia de Sport a Senatului. Ea trece prin comisii, chiar dacă e semnată, trebuie să treacă prin comisii. Acolo s-a dat deja aviz negativ, acum alea nu poate să schimbe motivarea, e aceeași situație. Se va duce în comisii.

Eu am vorbit acum cu președintele Comisiei de Sport a Senatului, care nu mă minte! Mi-a zis: «Domnul Becali, mă interesez și vă sun să vă spun despre ce e vorba». Am vorbit și cu președintele Comisiei Juridice, Bogdan Ciucă, mi-a zis: «Dom’le, eu am semnat, dar oricum vine la noi și trebuie să o purificăm, să vedem în comisii dacă se votează, dacă se dă aviz pozitiv sau negativ!».

Acuma, eu când promovez o lege, crezi că…? Eu mă duc și zic «Semnează-mi și mie», în Parlamentul Europei tot așa făceam, așa fac toți. Alta e că semnezi pentru un proiect și alta e ca după aia să vezi legea, s-o citești, să vezi ce spune. Semnezi în principiu, după care să vedem ce amendăm la ea”.