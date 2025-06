Prima reacție a lui Gigi Becali după ce EUIPO i-a respins cererea de înregistrare a mărcii „FCSB Steaua”. Ce spune despre Cupa Campionilor din 1986

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a respins cererea de înregistrare a mărcii „FCSB Steaua”, dar Gigi Becali nu consideră că verdictul este o lovitură pentru el, dimpotrivă, vede răspunsul primit ca pe o victorie.

Patronul campioanei României interpretează decizia EUIPO ca pe un argument în favoarea tezei sale („FCSB este Steaua”) fiindcă deschide ideea existenței mai multor entități „Steaua”.

La scurt timp după publicarea deciziei a venit și reacția finanțatorului FCSB:

„Nu este adevărat (n.r. – că demersul FCSB n-a avut succes). Asta este altceva. Este o opoziție făcută de cineva din România, de o asociație care se numește Steaua (n.r. – ACS Steaua Noua Generație). Nu are legătură cu procesul nostru cu CSA Steaua. Este o altă entitate care se numește Steaua, care are copii și juniori. La Alicante se înregistrează mărcile europene. Nu are legătură cu CSA-ul. Pe noi ne ajută asta. Sunt mai multe Steaua. Ei cum au înregistrat? Există marcă înregistrată și mărci notorii. Acest om poate să aibă marcă înregistrată «Steaua». Dar noi avem marcă notorie”.