Prima pagină » Actualitate » Cum identifici un număr necunoscut: trei trucuri pentru a afla cine te sună, de fapt

Cum identifici un număr necunoscut: trei trucuri pentru a afla cine te sună, de fapt

Cum identifici un număr necunoscut: trei trucuri pentru a afla cine te sună, de fapt
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

De câțiva ani, apelurile de la numere necunoscute au devenit o problemă pentru utilizatori. Acest lucru se datorează faptului că, dacă nu este un apel de vânzare sau spam, ar putea fi o înșelătorie telefonică, așa că răspunsul la un apel de la un număr necunoscut a devenit de-a dreptul periculos, scrie El Economista.

Prin urmare, pentru a evita să înduri sau pentru a preveni tentativele de fraudă, există modalități de a afla cine se află în spatele unui număr necunoscut. Există mai multe trucuri pentru a face acest lucru.

1. Clarity Check

ClarityCheck.com este o platformă utilizată pentru căutarea inversă a identității, permițând utilizatorilor să identifice proprietarii numerelor de telefon, adreselor de e-mail, imaginilor sau vehiculelor folosind înregistrări publice. Aceasta ajută la verificarea identității străinilor, la detectarea escrocheriilor și la verificarea propriei amprente digitale.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

2. SpamList

Spam List este un serviciu gratuit care nu necesită înregistrare și este conceput pentru a efectua căutări inverse ale numerelor de telefon. Aceasta înseamnă că, în loc să căutați numărul de telefon al unei anumite companii, puteți afla cine deține de fapt un anumit număr de telefon, puteți descoperi adevăratele sale intenții și puteți învăța cum să le opriți apelurile, dacă este necesar.

3. Truecaller

Truecaller este o aplicație mobilă gratuită (cu opțiuni premium) concepută pentru a identifica apelanții de la numere necunoscute și a bloca automat spamul, telemarketingul sau apelurile frauduloase. Funcționează pe Android și iOS.

Autorul recomandă:

Cum recunoști când ești sunat de hackeri, mai ales de pe un număr cu prefixul +9. Ce reprezintă acesta, în realitate

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
20:33
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
20:02
Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
FLASH NEWS Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
19:38
Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
REACȚIE Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
19:02
Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
UTILE Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul
18:28
Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
NEWS ALERT. 13 mari companii aeriene AU ANULAT MAI MULTE ZBORURII!
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu pe 3 milioane de oameni a dezvăluit o legătură puternică între consumul de canabis și depresie
JUSTIȚIE Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
MEDIU Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
19:13
Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
CONTROVERSĂ Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
18:58
Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
INEDIT Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
18:42
Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
EXCLUSIV Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră
18:31
Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră
VIDEO De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați
17:55
De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați

Cele mai noi

Trimite acest link pe