Cum identifici un număr necunoscut: trei trucuri pentru a afla cine te sună, de fapt

De câțiva ani, apelurile de la numere necunoscute au devenit o problemă pentru utilizatori. Acest lucru se datorează faptului că, dacă nu este un apel de vânzare sau spam, ar putea fi o înșelătorie telefonică, așa că răspunsul la un apel de la un număr necunoscut a devenit de-a dreptul periculos, scrie El Economista.

Prin urmare, pentru a evita să înduri sau pentru a preveni tentativele de fraudă, există modalități de a afla cine se află în spatele unui număr necunoscut. Există mai multe trucuri pentru a face acest lucru.

1. Clarity Check

ClarityCheck.com este o platformă utilizată pentru căutarea inversă a identității, permițând utilizatorilor să identifice proprietarii numerelor de telefon, adreselor de e-mail, imaginilor sau vehiculelor folosind înregistrări publice. Aceasta ajută la verificarea identității străinilor, la detectarea escrocheriilor și la verificarea propriei amprente digitale.

2. SpamList

Spam List este un serviciu gratuit care nu necesită înregistrare și este conceput pentru a efectua căutări inverse ale numerelor de telefon. Aceasta înseamnă că, în loc să căutați numărul de telefon al unei anumite companii, puteți afla cine deține de fapt un anumit număr de telefon, puteți descoperi adevăratele sale intenții și puteți învăța cum să le opriți apelurile, dacă este necesar.

3. Truecaller

Truecaller este o aplicație mobilă gratuită (cu opțiuni premium) concepută pentru a identifica apelanții de la numere necunoscute și a bloca automat spamul, telemarketingul sau apelurile frauduloase. Funcționează pe Android și iOS.

