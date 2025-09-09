Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă

Președintele Donald J. Trump a găzduit vineri, 4 septembrie, la Casa Albă, o cină, unde au fost invitați cei mai importanți lideri din domeniul tehnologiei. Printre numele prolifice prezente la eveniment s-au aflat Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, Tim Cook, CEO-ul Apple, sau cofondatorul Microsoft Bill Gates. Marele absent a fost Elon Musk, CEO-ul Tesla și fostul consilier special al președintelui Trump.

Evenimentul găzduit de președintele SUA Donald Trump la Casa Albă a reunit afaceriștii aflați la conducerea celor mai mari companii de tehnologie din lume, precum Microsoft, Google, Meta, sau Oracle.

Discuțiile s-au concentrat pe planurile de investiții din Statele Unite și pe rolul inovării tehnologice în stimularea creșterii economice.

Liderii din tehnologie, dispuși să investească sute de miliarde de dolari în economia SUA

Un clip din cadrul întâlnirii dintre liderii tech și președintele Donald Trump îl înfățișează pe liderul de la Casa Albă în timp ce îi întreabă pe fiecare dintre șefii companiilor câți bani vor investi în economia Statelor Unite. Șefii din tech vehiculează sume colosale de câteva sute de miliarde de dolari.

Mark Zuckerbeg aproximează că Meta va investi cel puțin 600 de miliarde de dolari în următorii trei ani: „Oh doamne, probabil va fi unde în jurul sumei acel puțin 600 de miliarde de dolari până în 2028, în SUA.”

„Tim Cook ai făcut o treabă extraordinară cu o „mică” companie numită Apple. Cât vei investi?”, îl întreabă Trump pe CEO-ul Apple.

„600 de miliarde.” este răspunsul lui Cook

Greg Brockman din fruntea companiei Google plănuiește să investească 250 de miliarde de dolari în SUA, în următorii doi ani. „Aproximativ 250 de miliarde de dolari în următorii doi ani”

În clipul publicat pe YouTube, se poate vedea că și Bill Gates, CEO-ul Microsoft, va investi, de asemenea, o sumă generoasă în economia Statelor Unite, care însă, nu este dezvăluită.

https://x.com/FortuneMagazine/status/1964071439713083787

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați afaceriști din tech, nu a fost invitat la eveniment

Marele absent al evenimentului a fost Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, care a avut cândva legături strânse cu Trump și a fost chiar însărcinat cu conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, dar a deținut și rolul de consilier personal al președintelui.

Ruptura dintre Donald Trump și Elon Musk a avut loc la începutul acestui an. Ostilitățile dintre cei doi au continuat prin acuzații tendențioase, cu precădere din partea șefului Tesla, care a insinuat că Trump ar fi avut legături strânse cu controversatul Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare, după ce a fost acuzat de abuz sexual.

Întâlnirea semnalează eforturile lui Trump de a consolida legăturile cu companiile de tehnologie pe fondul concurenței globale acerbe în domeniul inteligenței artificiale și al inovației digitale.

În afară de Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, Bill Gates, CEO-ul Microsoft, Tim Cook, CEO-ul Apple, au mai luat parte Sam Altman, CEO-ul OpenAI, Sergey Brin cofondatorul Google, Greg Brockman, președintele Open AI, Safra Catz, CEO-ul Oracle Safra Catz și alți lideri din consiliile de conducere ale companiilor.

FOTO: Profimedia