Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece

Există o serie de aspecte asupra cărora ar trebui să acorzi atenție, pentru a-ți pregăti centrala termică pentru iarnă. Pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece, anual, deținătorii acestor dispozitive trebuie să se îngrijească de bunăstarea lor, pentru a le asigura confortul necesar și pentru ca locuința să fie încălzită după bunul plac.

Pentru ca centrala termică să funcționeze în condiții cât mai optime, specialiștii recomandă să se efectueze, anual, revizia. Este un aspect esențial peste care nu ar trebui să treci cu vederea, mai ales când există necesitatea ca filtrele să fie curățate, iar camera de ardere să funcționeze perfect. Un specialist în domeniu poate depista rapid problemele pe care le-ar putea avea o centrală termică, motiv pentru care este necesar să soliciți ajutorul său.

Centrala termică trebuie să fie revizuită periodic

O centrală termică are o multitudine de componente care ar trebui verificate de specialiști.

Filtrele de aer și apă. Pentru asigurarea unui flux optim și pentru prevenirea eventualelor blocaje, este necesar să cureți aceste filtre. În același timp, trebuie verificată și presiunea apei din sistem.

Verificarea termostatului. Este important ca termostatul să funcționeze în mod optim.

Verificarea conductelor de apă. Pentru a nu pierde căldură și pentru a nu risca să înghețe în iernile gerose, aceste conducte ar trebui izolate. O astfel de decizie poate aduce economii la facturi.

Păstrează manualul de instrucțiuni al centralei termice. Poți găsi explicați ale diverselor coduri de eroare, dar și modul în care ar trebui întreținută centrala.

Curățarea coșului de fum și al camerei de ardere, în caul centralei pe lemne. În acest mod, se pot preveni incendiile.

Asigură-te că apelezi întotdeauna la specialiști pentru a face revizia centralei termice. Aceștia trebuie să respecte normele legale și să îți prezinte autorizații, facturi sau garanții pentru lucrare, arată b1tv.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock