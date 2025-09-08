Prima pagină » Actualitate » A apărut mașina de SPĂLAT cu trei cuve, care curăță simultan rufe albe, negre și colorate. Când va fi disponibilă în magazine și la ce preț

08 sept. 2025, 18:57, Actualitate
Compania italiană Candy a prezentat la expoziţia High-tech IFA 2025 de la Berlin a fost prezentată maşina de spălat rufe cu trei cuve. Aceasta va putea spăla simultan trei tipuri de haine: albe, negre și colorate.

Este vorba de sistemul Multiwash, care facilitează spălarea simultană a diferitelor încărcături, dar separat, datorită unei configurații de trei tambure independente.

Noua maşină revoluționară de spălat rufe are în partea de jos un tambur principal de 10,5 kg, în timp ce în partea de sus se află două mini-tambure suplimentare de 1 kg, fiind concepută pentru a gestiona simultan până la trei cicluri de spălare separate, fiecare cu propriul program, temperatură și durată.

Acest lucru face posibilă spălarea a trei încărcături diferite de rufe simultan, fără a le amesteca, cum ar fi articole delicate, îmbrăcăminte sport și hainele pentru bebeluși.

De asemenea, sunt optimizate timpul și energia pentru că, în ciuda complexității sale, eficiența energetică este evaluată la A-20%.

Totodată, se poate folosi şi doar una dintre cuvele de 1 kilogram, pentru a spăla rapid un articol de îmbrăcăminte folosit pentru sport imediat după utilizare.

„Candy Multiwash este un exemplu de inovație deschisă, iar consumatorii au fost implicați în generarea de inovații de produs prin intermediul rețelelor sociale. A fost organizat un concurs pe rețelele sociale din China și Orientul Îndepărtat, în cadrul căruia consumatorii au fost întrebaţi ce inovație ar putea considera cea mai interesantă de integrat sau ce problemă ar putea fi rezolvată prin această inovația de spălare”, a declarat pentru Corriere della Sera Laura Scelzi, directorul de marketing al companiei italiene.

Aparatul este controlat de sistemul integrat multi-tambur, care utilizează inteligența artificială pentru a gestiona automat apa și energia.

Racordul la apă este standard și simplu, dar circuitele hidraulice independente previn contaminarea încrucișată între tambure: dacă spălați o încărcătură mică de haine roșii și o încărcătură de 10 kg de haine albe, nu veți obține rufe roz.

Aparatul detectează greutatea și nivelul apei din fiecare tambur și, datorită unui sistem automat de dozare, distribuie cantitatea potrivită de detergent, balsam de rufe și aditivi dintr-un singur sertar cu trei compartimente pentru că nu există sertare separate pentru cele trei tambure.

De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită igienei. „Smart Spray” menține hubloul curat, în timp ce tratamentul „Clean Shield” previne dezvoltarea bacteriilor.

Unul dintre mini-tambure dispune și de o funcție de sterilizare UV, iar comoditatea se reflectă și în ciclul „Quick Wash”, care permite spălarea a trei încărcături diferite în doar 22 de minute.

Candy Multiwash va fi disponibilă pe piaţă până la sfârșitul anului, în trei configurații:

  1. cea deja descrisă cu trei tambure, care este la fel de lată și adâncă ca un model standard de mașină de spălat, dar mai înaltă;
  2. un model cu un aspect similar, dar care funcționează și ca uscător în cele două tambure mai mici ale sale;
  3. un model cu trei tambure, dar standard ca dimensiuni, inclusiv ca înălțime (cele două tambure mai mici sunt mutate mai jos, iar sertarul pentru detergent are doar două departamente, nu trei).

Potrivit sursei citate, producătorii spun că vor să obțină un preț care să nu depășească 1.000 de euro.

