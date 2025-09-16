Prima pagină » Actualitate » Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie

16 sept. 2025, 14:53, Actualitate
Aparatul electrocasnic care este un „magnet" pentru gândaci

De cele mai multe ori, gospodinele dau vina pe mizeria ascunsă prin colțurile bucătăriei atunci când apar gândacii, însă se pare că altul ar fi motivul. Specialiștii spun că un aparat electrocasnic este „magnetul” care atrage aceste insecte.

Conform Centrului Național de Informații despre Pesticide, partea din spate a frigiderului și zonele greu accesibile din jurul motorului oferă condiții ideale pentru dezvoltarea gândacilor: există căldură constantă, umezeală și, uneori, chiar și resturi alimentare.

De ce aleg gândacii frigiderul

În astfel de locuri aleg insectele să se ascundă și să se înmulțească.

Primele semne ale infestării sunt mirosurile persistente și urmele de murdărie din jurul garniturilor ușii. De asemenea, dacă observați pete ciudate pe interiorul frigiderului și resturi lăsate pe jos, înseamnă că sunt gândaci în zonă, scrie bzi.ro.

Pentru a evita neplăcerile, frigiderul trebuie golit și curățat periodic. Rafturile și sertarele se pot spăla cu apă caldă și bicarbonat, iar garniturile și partea exterioară trebuie șterse și uscate foarte bine pentru a elimina umezeala.

În același timp, să nu uităm că frigiderul rămâne și unul dintre marii consumatori de energie din gospodărie, de vreme ce este singurul aparat electrocasnic care funcționează permanent. Iar modelele vechi de frigidere pot consuma chiar și cu 40% mai multă energie decât variantele moderne, arată studiile.

Pentru a reduce factura la curent, specialiștii ne recomandă alegerea unui frigider din clasa energetică A și setarea temperaturii la interior la 3-5 grade; congelatorul trebuie setat la -18°C. Dezghețarea regulată (dacă nu este model „no frost”) și menținerea unei distanțe între aparat și perete, pentru realizarea ventilației, sunt alte trucuri la care putem apela.

Alți consumatori mari de energie

Nu numai frigiderul consumă mult curent, ci și mașina de spălat rufe. De exemplu, o spălare la 90 de grade poate folosi de trei ori mai multă energie decât una la 30° C. Uscătorul, boilerul electric, cuptorul și plita electrică mai sunt pe lista aparatelor care cresc considerabil factura la energie.

Ca soluții pentru economisire se recomandă utilizarea programelor eco, spălarea la temperaturi reduse, alegerea aparatelor cu etichetă energetică performantă, folosirea prizelor inteligente și, acolo unde este posibil, montarea de panouri fotovoltaice.

