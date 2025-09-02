Prima pagină » Actualitate » Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025

02 sept. 2025, 08:24, Actualitate
Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite / foto: Shutterstock

Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat, începând cu data de 1 septembrie 2025, pentru aproape 650.000 de cetățeni. Dacă până recent aceștia au fost coasigurați, iar consultațiile sau tratamentele lor s-au decontat, de acum trebuie să achite o taxă anuală de 2.430 de lei. Taxa poate fi plătită în două tranșe.

Începând cu data de 1 septembrie 2025, aproape 650.000 de cetățeni au rămas fără acces la servicii medicale gratuite, după ce regulile s-au schimbat. Pentru ca aceștia să beneficieze, în continuare, de astfel de servicii medicale, trebuie să achite o taxă anuală de 2.430 de lei. Banii pot fi plătiți integral sau în două tranșe. Prima tranșă trebuie să fie achitată până la finalul anului.

Schimbările au fost produse odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025. Este eliminat statutul de „coasigurat” pentru circa 650.000 de cetățeni, iar aceștia trebuie să contribuie la CASS pentru a-l recăpăta. Cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași simpli.

Cum plătești contribuția pentru CASS

Pentru a recăpăta posibilitatea de a beneficia de tratamente sau servicii medicale gratuite, cetățenii în cauză trebuie să plătească o contribuție la CASS. Persoanele care erau coasigurate până la 1 septembrie 2025, iar acest statut le-a fost eliminat, trebuie să depună declarația unică 212 la ANAF (formular D212) și să achite contribuția (integral sau în 2 tranșe).

Dacă această contribuție va fi achitată în 2 tranșe, defalcat, atunci trebuie să se respecte următoarea regulă:

  • Prima tranșă de 25% din suma totală poate fi achitată la depunerea declarației unice 212 (607,5 lei din valoarea totală de 2.430 de lei). Prima tranșă va fi achitată până la finalul acestui an.
  • A doua tranșă poate fi achitată până la data de 25 mai 2026.

Ce categorii de persoane vor rămâne asigurate

„Chiar dacă regulile s-au schimbat, de la 1 septembrie 2025 mai multe categorii rămân asigurate fără să plătească CASS. Printre ele se numără copiii, studenții și tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap și bolnavii oncologici, dar și persoanele cu afecțiuni din programele naționale de sănătate.

Tot în această listă intră și voluntarii de la serviciile de urgență, donatorii de celule stem sau victimele traficului de persoane”, a explicat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, arată Observatornews.ro.

Cum verifici dacă ești asigurat?

Cetățenii pot verifica dacă au calitatea de asigurat în sistemul de sănătate prin intermediul platformei CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cetățenii pot accesa platforma pusă la dispoziție de CNAS (siui.casan.ro), completează datele necesare și verifică statutul deținut.

Se introduc date precum CNP și numărul de verificare care apare în căsuța din dreapta.

