Sistemul online a CNAS dă bătăi de cap pacienților. Serviciile medicale, afectate de fluctuații la platforma PIAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, probleme în funcționarea platformei online PIAS, fapt ce va afecta desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

„ANUNȚ – Privind serviciile medicale acordate de către furnizorii aflați în contract cu CAS Având în vedere:

dispozițiile art. 209 – 212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit cărora în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.

Transmiterea în PIAS de către furnizorii de servicii medicale şi de dispozitive medicale a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract;

dispozițiile art. 25 – 28 din HG nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate care cuprind prevederi similare celor mai sus menționate pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate curative;

identificarea de fluctuații și disponibilitatea intermitentă apărute în funcționarea PIAS, care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, vă informăm că în prezent sunt în derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute, iar pentru perioada de indisponibilitate a PIAS, se va emite un

Ordin al președintelui CNAS, în temeiul dispozițiilor art. 209-212 din Anexa nr. 2, la H.G nr. 521/2023 și ale art.25-28 din H.G nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) ”serviciul medical nu a fost raportat on-line în 3 zile lucrătoare” – pentru perioada 22.08.2025 – până la repunerea sistemului în parametri normali de funcționare;

b) ”serviciul nu a fost semnat cu cardul” – pentru perioada 27.08.2025- până la repunerea sistemului în parametri normali de funcționare.

Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se asigura în mod neîntrerupt, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line.”, a scris CNAS pe Facebook.