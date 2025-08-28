Sistemul online a CNAS dă bătăi de cap pacienților. Serviciile medicale, afectate de fluctuații la platforma PIAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, probleme în funcționarea platformei online PIAS, fapt ce va afecta desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
„ANUNȚ – Privind serviciile medicale acordate de către furnizorii aflați în contract cu CAS
Având în vedere:
dispozițiile art. 209 – 212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit cărora în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.
Transmiterea în PIAS de către furnizorii de servicii medicale şi de dispozitive medicale a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract;
Ordin al președintelui CNAS, în temeiul dispozițiilor art. 209-212 din Anexa nr. 2, la H.G nr. 521/2023 și ale art.25-28 din H.G nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se asigura în mod neîntrerupt, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line.”, a scris CNAS pe Facebook.