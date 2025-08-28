Singura categorie de pensionari din România care nu trebuie să plătească CASS, cu toate că au pensii mai mari de 3.000 lei

Care este singura categorie de pensionari din România care nu trebuie să plătească CASS, deși au pensii mai mari de 3.000 de lei. Anunțul a fost făcut de Casa de Pensii.

Casa de Pensii a postat un anunț important despre plata contribuției la asigurările de sănătate: CASS. De reamintit este faptul că CASS-ul la pensie se plătește din luna august.

Toți pensionarii care au pensia mai mare de 3.000 de lei plătesc CASS. CASS la pensie este de 10% din valoarea pensiei.

Casa de Pensii a anunțat însă cine nu plătește CASS chiar dacă are pensie mai mare de 3.000 de lei.

„Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap. Pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate”, a anunțat Casa de Pensii.

Pensionarii mai trebuie să știe că plătesc și impozit, și CASS, una nu o exclude pe cealaltă. Mai mult, dacă au de primit restanțe de la Casa de Pensii, ele vor fi impozitate retroactiv.

De amintit este și faptul că, sub suma de 3.000 de lei nu se plătește nici CASS și nici impozit.

