Cum pot fi tranformate resturile de la masa de Paște într-un nou festin. Rețete din bunătăți reciclate

De Sărbători mare parte din mâncarea de la masa festivă se transformă în gunoi după trei zile. Ce era ieri un preparat elaborat delicios gătit cu devotament și dedicație se tranformă în compost. Bucătarii ne oferă soluții pentru reinventarea resturilor într-un nou festin.

În continuare, risipa alimentară rămâne o problemă majoră pentru români, aruncăm fiecare în medie 130 de kilograme de alimente.

Reciclarea mielului

Începem cu friptura de miel. „Aici avem resturi de la fripura de miel, le punem in tigaie, cu unt, cimbru, ulei de masline. Vom face un ragu și il vom servi alături de cous-cous pentru o masă mai lejeră după atâta friptură grea”.

Când e uşor rumenită, carnea de miel se stinge cu puţin vin, se adaugă piperi, sos de roşii, pătrunjel şi o lăsăm să fiarba câteva minute. În altă oală, așteaptă la înmuiat într-o supă de legume, cous-cousul, ce devine garnitura noului preparat.

Ouă roșii pane