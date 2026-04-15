Cum pot fi tranformate resturile de la masa de Paște într-un nou festin. Rețete din bunătăți reciclate

De Sărbători mare parte din mâncarea de la masa festivă se transformă în gunoi după trei zile. Ce era ieri un preparat elaborat delicios gătit cu devotament și dedicație se tranformă în compost. Bucătarii ne oferă soluții pentru reinventarea resturilor într-un nou festin.

În continuare, risipa alimentară rămâne o problemă majoră pentru români, aruncăm fiecare în medie 130 de kilograme de alimente.

Reciclarea mielului

Începem cu friptura de miel. „Aici avem resturi de la fripura de miel, le punem in tigaie, cu unt, cimbru, ulei de masline. Vom face un ragu și il vom servi alături de cous-cous pentru o masă mai lejeră după atâta friptură grea”.

Când e uşor rumenită, carnea de miel se stinge cu puţin vin, se adaugă piperi, sos de roşii, pătrunjel şi o lăsăm să fiarba câteva minute. În altă oală, așteaptă la înmuiat într-o supă de legume, cous-cousul, ce devine garnitura noului preparat.

Ouă roșii pane

 Chef Remus Tomici ne propune un aperitiv nou: ouă pane.

 „Jumătățile de ou le vom da prin făină, ou și pesmet panko apoi le vom prăji. Iar din gălbenușuri, alături de ton vom face o pastă de ton, cu gălbenuș, vom umple ouăle și le vom pune pe un pat de salată verde cu un dressing de iaurt”.

Budincă de cozonac

Avem și desert. „Aici avem lapte, tapioca, un piculeţ de zahăr vanilat şi puţină sare, coaja de la un lime. Am făcut o budincă foarte simplă”.

Iar în ea va fi băgat cozonacul rămas de la Paște, stropit cu puţin lapte. După 2 ore la frigider, avem un desert pe cât de arătos, pe atât de gustos.

„O ideea este că atunci când ați gătit mâncarea să o și consumați, să nu o mai răciți, să nu o mai păstrați pentru încă o zi pentru că nu ar mai fi în regulă”, spune Remus Tomici, chef.

Specialiştii mai au un sfat, dacă am cumpărat sau am gătit prea mult, am putea dona mâncarea celor care au nevoie de ea.

