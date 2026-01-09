Cum procedează Irina Fodor când fiica ei greșește. ”Asta e pedeapsa”

Irina Fodor a dezvăluit cum procedează atunci când Diana, fiica sa și a lui Răzvan Fodor, mai greșește. ”Asta e pedeapsa”, a explicat vedeta.
Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.
Irina Fodor a mărturisit, pentru click.ro, că ea este mai exigentă în relați cu fiica ei, în timp ce Răzvan Fodor este mai permisiv. Vedeta a dezvăluit și ce anume face atunci când Diana mai face unele boacăne.
”Diana mea e cumințică. Când face însă câte o boacănă nu mai vorbesc cu ea. Asta e pedeapsa! E un pic grav pentru că nouă ne place foarte mult să bărfim, nu contează că e diferența asta mare de vârstă între noi. Noi vorbim multe lucruri, râdem mult împreună, și dacă suntem certate și stăm bosumflate așa nu prea e bine”, a explicat Irina Fodor.
”Ca de obicei, după ce trece vârtejul, ne cerem scuze, acum depinde și cine a exagerat. Eu, dacă mai ridic tonul ca la Moldova așa la ea, îmi cer scuze că nu e frumos. Dar, îmi mai pierd și eu papucii câteodată. Eu sunt un pic mai iute așa, îmi cam place cicăleala. Eu sunt, însă, mâna de fier în casă! Clar! Răzvan e mai permisiv cu ea, ca tată de fată”, a adăugat prezentatoarea de televiziune.