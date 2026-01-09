Prima pagină » Actualitate » Cum procedează Irina Fodor când fiica ei greșește. ”Asta e pedeapsa”

Cum procedează Irina Fodor când fiica ei greșește. ”Asta e pedeapsa”

09 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Cum procedează Irina Fodor când fiica ei greșește. ”Asta e pedeapsa”
Cum procedează Irina Fodor când fiica ei greșește

Irina Fodor a dezvăluit cum procedează atunci când Diana, fiica sa și a lui Răzvan Fodor, mai greșește. ”Asta e pedeapsa”, a explicat vedeta.

Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor a mărturisit, pentru click.ro, că ea este mai exigentă în relați cu fiica ei, în timp ce Răzvan Fodor este mai permisiv. Vedeta a dezvăluit și ce anume face atunci când Diana mai face unele boacăne.

Cum procedează Irina Fodor când fiica ei greșește. ”După ce trece vârtejul, ne cerem scuze, acum depinde și cine a exagerat”

”Diana mea e cumințică. Când face însă câte o boacănă nu mai vorbesc cu ea. Asta e pedeapsa! E un pic grav pentru că nouă ne place foarte mult să bărfim, nu contează că e diferența asta mare de vârstă între noi. Noi vorbim multe lucruri, râdem mult împreună, și dacă suntem certate și stăm bosumflate așa nu prea e bine”, a explicat Irina Fodor.

”Ca de obicei, după ce trece vârtejul, ne cerem scuze, acum depinde și cine a exagerat. Eu, dacă mai ridic tonul ca la Moldova așa la ea, îmi cer scuze că nu e frumos. Dar, îmi mai pierd și eu papucii câteodată. Eu sunt un pic mai iute așa, îmi cam place cicăleala. Eu sunt, însă, mâna de fier în casă! Clar! Răzvan e mai permisiv cu ea, ca tată de fată”, a adăugat prezentatoarea de televiziune.

