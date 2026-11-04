Barack Obama salută „valul albastru” după alegerile din SUA: „Poporul american a transmis un mesaj clar. Trebuie să punem bazele viitorului”

Fostul președinte american Barack Obama a salutat rezultatele obținute de democrați la alegerile pentru Congresul SUA. Acesta susține că noile majorități trebuie să promoveze schimbări, să limiteze eventualele efecte ale politicilor administrației Trump și să pregătească viitorul.

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a reacționat la rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, salutând victoriile obținute de candidații Partidului Democrat în mai multe state americane. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a afirmat că alegătorii au transmis un semnal privind direcția în care își doresc să se îndrepte politica americană, potrivit NBC News.

„Poporul american a transmis un mesaj clar – își dorește o politică care să unească oamenii, nu să-i dezbine, și lideri care să ofere soluții concrete la provocările cu care se confruntă. Aceste rezultate au fost posibile doar datorită faptului că candidați remarcabili s-au prezentat în fiecare regiune a țării, inclusiv în zone considerate odată fără șanse. Ei proveneau din medii diferite și reprezentau o gamă largă de perspective politice, dar erau uniți de valori comune, de credința în serviciul public și de angajamentul de a pune pe primul plan cetățenii din circumscripțiile și statele lor”, a declarat Barack Obama.

Obama cere democraților să folosească noile majorități pentru a pregăti viitorul

Cel de-al 44-lea președinte american a vorbit și despre responsabilitățile care revin Partidului Democrat în urma rezultatelor electorale, în contextul în care administrația condusă de Donald Trump mai are doi ani de mandat. Obama consideră că reprezentanții partidului trebuie să folosească atribuțiile instituționale de care dispun pentru a promova măsuri concrete și pentru a împiedica adoptarea unor politici pe care le consideră dăunătoare.

„Deși această administrație mai are încă doi ani de mandat, sarcina noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să facem schimbări oriunde avem puterea să o facem, să prevenim alte daune și să punem bazele pentru viitor”, a transmis Barack Obama.

Fostul președinte s-a implicat activ în campania electorală din ultimele săptămâni, participând la evenimente organizate pentru susținerea unor candidați democrați în curse importante pentru Senatul american. Printre aceștia s-au numărat Jon Ossoff, candidat în Georgia, și Sherrod Brown, candidat în Ohio, două state urmărite îndeaproape în competiția pentru controlul Congresului.

Obama, care a părăsit Casa Albă în ianuarie 2017, a susținut în timpul campaniei necesitatea mobilizării electoratului democrat și a promovării unor politici orientate către problemele economice și sociale ale americanilor.