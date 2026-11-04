Prima pagină » Știri externe » Barack Obama salută „valul albastru” după alegerile din SUA: „Poporul american a transmis un mesaj clar. Trebuie să punem bazele viitorului”

Barack Obama salută „valul albastru” după alegerile din SUA: „Poporul american a transmis un mesaj clar. Trebuie să punem bazele viitorului”

Barack Obama salută „valul albastru” după alegerile din SUA: „Poporul american a transmis un mesaj clar. Trebuie să punem bazele viitorului”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte american Barack Obama a salutat rezultatele obținute de democrați la alegerile pentru Congresul SUA. Acesta susține că noile majorități trebuie să promoveze schimbări, să limiteze eventualele efecte ale politicilor administrației Trump și să pregătească viitorul.

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a reacționat la rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, salutând victoriile obținute de candidații Partidului Democrat în mai multe state americane. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a afirmat că alegătorii au transmis un semnal privind direcția în care își doresc să se îndrepte politica americană, potrivit NBC News.

„Poporul american a transmis un mesaj clar – își dorește o politică care să unească oamenii, nu să-i dezbine, și lideri care să ofere soluții concrete la provocările cu care se confruntă. Aceste rezultate au fost posibile doar datorită faptului că candidați remarcabili s-au prezentat în fiecare regiune a țării, inclusiv în zone considerate odată fără șanse. Ei proveneau din medii diferite și reprezentau o gamă largă de perspective politice, dar erau uniți de valori comune, de credința în serviciul public și de angajamentul de a pune pe primul plan cetățenii din circumscripțiile și statele lor”, a declarat Barack Obama.

Barack Obama - Foto: Facebook/Barack Obama

Barack Obama – Foto: Facebook/Barack Obama

Obama cere democraților să folosească noile majorități pentru a pregăti viitorul

Cel de-al 44-lea președinte american a vorbit și despre responsabilitățile care revin Partidului Democrat în urma rezultatelor electorale, în contextul în care administrația condusă de Donald Trump mai are doi ani de mandat. Obama consideră că reprezentanții partidului trebuie să folosească atribuțiile instituționale de care dispun pentru a promova măsuri concrete și pentru a împiedica adoptarea unor politici pe care le consideră dăunătoare.

„Deși această administrație mai are încă doi ani de mandat, sarcina noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să facem schimbări oriunde avem puterea să o facem, să prevenim alte daune și să punem bazele pentru viitor”, a transmis Barack Obama.

Fostul președinte s-a implicat activ în campania electorală din ultimele săptămâni, participând la evenimente organizate pentru susținerea unor candidați democrați în curse importante pentru Senatul american. Printre aceștia s-au numărat Jon Ossoff, candidat în Georgia, și Sherrod Brown, candidat în Ohio, două state urmărite îndeaproape în competiția pentru controlul Congresului.

Obama, care a părăsit Casa Albă în ianuarie 2017, a susținut în timpul campaniei necesitatea mobilizării electoratului democrat și a promovării unor politici orientate către problemele economice și sociale ale americanilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI ÎN SUA Cum s-au descurcat candidații români în alegerile din SUA. Mihaela Pleșa a câștigat în Texas
08:44
Cum s-au descurcat candidații români în alegerile din SUA. Mihaela Pleșa a câștigat în Texas
FLASH NEWS Victorie neașteptată a democraților în statul Texas. Banii lui Elon Musk și mitingurile lui Donald Trump nu i-au ajutat pe republicani să câștige într-un stat considerat fieful conservatorilor
08:34
Victorie neașteptată a democraților în statul Texas. Banii lui Elon Musk și mitingurile lui Donald Trump nu i-au ajutat pe republicani să câștige într-un stat considerat fieful conservatorilor
FLASH NEWS Partidul Democrat a câștigat controlul Congresului american după ce i-a învins detașat pe republicani în cursa pentru Senat și Camera Reprezentanților. Ce înseamnă asta pentru Donald Trump
07:51
Partidul Democrat a câștigat controlul Congresului american după ce i-a învins detașat pe republicani în cursa pentru Senat și Camera Reprezentanților. Ce înseamnă asta pentru Donald Trump
NEWS ALERT Trump recunoaște că republicanii au dezamăgit la alegerile din SUA și acuză Fox News că a contribuit la înfrângerea partidului: „Credeam că ne vom descurca mai bine”
07:43
Trump recunoaște că republicanii au dezamăgit la alegerile din SUA și acuză Fox News că a contribuit la înfrângerea partidului: „Credeam că ne vom descurca mai bine”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui
06:41
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui
FLASH NEWS Reacția lui Donald Trump după rezultatele slabe de la alegerile din SUA: „Dacă eram eu pe buletinul de vot, am fi câștigat”. Ce spune președintele SUA despre succesul democraților
06:36
Reacția lui Donald Trump după rezultatele slabe de la alegerile din SUA: „Dacă eram eu pe buletinul de vot, am fi câștigat”. Ce spune președintele SUA despre succesul democraților
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Click
Cutremur în România, miercuri dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Cancan.ro
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Arheologii au descoperit noi dovezi despre viața oamenilor din Mesopotamia antică
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe