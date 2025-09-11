Prima pagină » Actualitate » Cum s-au raportat jurnaliști, televiziuni și influenceri din România, zona progresist-democrată, la ASASINAREA lui Kirk. În SUA, pentru păreri similare, s-a lăsat cu CONCEDIERI

Ruxandra Radulescu
11 sept. 2025, 13:11, Actualitate
Asasinarea lui Charlie Kirk, activist republican și susținător al lui Donald Trump, a generat reacții puternice nu numai în Statele Unite ale Americii, ci și printre formatorii de opinie din zona progresistă din România. Printre cele mai influente personaje din mass-media care au comentat pe tema tragicului eveniment se numără jurnaliștii Moise Guran, Lucian Mândruță, dar și Oana Dimofte sau Andrei Caramitru. 

Vestea că Charlie Kirk a fost ucis cu o armă de foc în timpul unui eveniment, la Universitatea din Utah, a șocat opinia publică americană. Președintele Donald Trump a avut o reacție imediată în care a condamnat vehement atacul.

Moartea lui Charlie Kirk a determinat și formatori de opinie din România să comenteze cu privire la asasinat. Trei oameni de presă precum Moise Guran și Lucian Mândruță, sau fosta jurnalistă Oana Dimofte și-au exprimat opinia. De asemenea, Andrei Caramitru a avut și el un comentariu asupra crimei care a zguduit Statele Unite.

Moise Guran: Charlie Kirk, „activist-extremist de dreapta”

Jurnalistul Moise Guran a anunțat moartea lui Charlie Kirk pe platforma sa „Biziday”. În știrea respectivă, jurnalistul l-a numit pe Kirk „activist-extremist de dreapta”.

Ulterior, Moise Guran a modificat textul în: „activistul de dreapta Charlie Kirk”.

Lucian Mîndruță amintește de afirmațiile lui Kirk referitoare la dreptul americanilor de a deține arme

Lucian Mîndruță a menționat într-o postare pe Facebook, referitor la asasinatul asupra lui Kirk de afirmațiile acestuia cu privire la dreptul cetățenilor americani de a deține arme de foc.

„Zeci, sute de copii au murit în școli în Statele Unite în ultimele decenii, țintiți de oameni care si-au cumpărat arme la liber cu câteva zeci sau sute de dolari.
„E dreptul americanilor sa aibă arme! Al doilea amendament trebuie păstrat chiar si cu prețul câtorva morți” spunea activistul conservator Charlie Kirk.
A fost împușcat cu una dintre ele.
Stai si te întrebi: daca mișcarea care cerea limitarea accesului la arme câștiga, oare nu cumva Charlie scapă astăzi?”

Oana Dimofte: „Aș fi vrut să trăiască și să-și reevalueze opiniile”

Fosta jurnalistă Oana Dimofte, și-a exprimat regretul cu privire la moartea activistului politic, dar a adăugat că și-ar fi dorit ca acesta „să trăiască și să își reevalueze opiniile”.

„Îmi pare rău că a murit. Aș fi vrut tare mult să trăiască și să își reevalueze opiniile. Dar a murit.”

Andrei Caramitru: „Cel mai horror sunt miile de oameni care se bucură public”

Andrei Caramitru s-a declarat „îngrozit” de comentariile progresiștilor, care se bucură public de moartea lui Charlie Kirk.

„E horror faza cu Charlie Kirk (cu care eu nu eram de acord pe jumatate din puncte dar îl urmăream pentru ca era interesant – omul făcea dezbateri discuții cu cei care nu erau de acord cu el, atât; și era super cunoscut influencer huge).

Cel mai horror însă sunt miile de oameni aparent normali, civilizați – care se bucură public scriu ca foarte bine (omul avea doar 31 de ani, 2 copii mici, și doar vorbea făcea dezbateri atât). Urmăresc rețelele de acolo și mă declar îngrozit. La fel cum am fost când criminalul care a tras în CEO-ul ala a devenit mesia pentru mulți “progresiști” acolo.

Când se ajunge la așa ceva – doar pentru ca nu ești de acord cu punctul de vedere al unui om – căderea spre iad a început. E horror”, a precizat Andrei Caramitru pe Facebook.

DIGI 24: „Activistul asasinat cerea execuții publice”

Postul de televiziune Digi24 a transmis despre activistul republican Charlie Kirk că: „Cerea execuții  publice”.

La polul opus, în Statele Unite ale Americii, pentru comentarii similare jurnaliștilor menționați, oameni de presă din Statele Unite au fost concediați de către conducere.

„Nu poți să spui lucruri oribile fără să te aștepți la consecințe oribile”,a  declarat Dowd după asasinatul lui Kirk.

De asemenea, reprezentanții postului și-au cerut scuze pentru derapajul jurnalistului.

Charlie Kirk, 31 de ani, unul dintre apropiații lui Donald Trump, activist și speaker de succes, a fost împușcat mortal în zona gâtului, la data de 10 septembrie, în Utah. Acesta lasă în urmă o soție și doi copii.

