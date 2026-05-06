Premierul demis, Ilie Bolojan, transmite un mesaj în care mulțumește românilor pentru că au „suportat neajunsurile” și susține că măsurile de austeritate au avut drept scop remedierea deficitului bugetar.

„Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor”, spune Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Ilie Bolojan, cel mai nepopular premier, potrivit sondajelor, afirmă că demersurile care au scos populația în stradă de-a lungul celor 10 luni de mandat, au fost menite să corecteze „nedreptăți”. Amintim că șeful Executivului a tăiat beneficiile categoriilor vulnerabile și făcut concedieri în aparatul administrativ.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, mai spune premierul după ce a fost demis.

„Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte”, mai adaugă premierul.

Ilie Bolojan consideră că a impus un model de guvernare „fără aroganțe” și fără risipirea banilor publici.

„Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță.

După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură.

Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, mai susține prim-ministru în postarea de pe social-media.

După experiența ca șef al Executivului, Bolojan spune nu are de gând să-și schimbe abordarea și este determinat să continue „lupta” pentru viitorul țării.

„Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături”, conchide premierul.

Stenograme din ședința PNL, după demiterea Guvernului Bolojan

După demiterea lui Bolojan, în urma moțiunii de cenzură, PNL a convocat o ședință de urgență. Liberalii au votat pentru interzicerea unei noi coaliții cu PSD. Decizia a fost luată de o majoritate zdrobitoare, în timp ce USR a anunțat, tot prin vot în unanimitate că dorește un acord politic doar cu PNL.

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Tensiuni și vot decisiv în interiorul PNL

Liderii partidului au stabilit o direcție clară: ruperea de social-democrați. Din totalul membrilor prezenți, doar 10 persoane s-au abținut de la vot.

„Dacă PSD nu își asumă o guvernare alături de AUR, atunci ne asumăm guvern minoritar. Dacă PSD vrea cu AUR, stăm în opoziție,” a declarat Ilie Bolojan.

