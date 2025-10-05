Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”

David Anghel – olimpic internațional la matematică și tânărul considerat geniul matematicii din România – este în prezent student în al doilea an la prestigioasa facultate Massachusetts Institute of Technology România (MIT) din SUA. România – țara în care politicienii taie, în numele austerității, tot din PIB-ul educației – nu a reușit să-l păstreze în țară pe cel cunoscut ca fiind „Micul Pitagora de România”, ajuns acum să trăiască visul american și nu visul românesc. David a povestit pentru Gândul cum este învățământul american, trăit la cel mai intens nivel de educație, dar și cum vede tânărul viața după IMT, o facultate care-ți deschide multe uși în domeniul profesional.

În dialogul despre adaptarea pe tărâm american, despre dorul de casă, dar și despre cum decurg lucrurile în sălile încăpătoare a uneia dintre cele mai prestigioase facultăți din lume, David a povestit un lucru care ar trebui să-i pună pe gânduri pe politicienii zilelor noastre.

Studentul la IMT mărturisește că toți foștii săi colegi de la „Liceul Teoretic Internațional de Informatică” (ICHB) din București – acolo unde a studiat olimpicul internațional – au plecat din România și au ales să studieze la facultăți din afară.

„De la mine din clasă toată lumea a plecat în străinătate pentru facultate. Eram vreo 20. Cred că aceste alegere se întâmplă din cauza fapptului că facultățile din România au un stil mai vechi de predare. Cel puțin, așa am auzit de la alți prieteni care studiază în România”, povestește olimpicul internațional.

„Când au început cursurile mă simțeam deja ca acasă”

David-Andrei Anghel a povestit și faptul că statul american îi plătește integral costurile de facultate. Acest criteriu este stabilit, nu prin prisma statutului său de olimpic internațional, așa cum este David, ci de situația financiară a familiei, David aducând dovadă de la ANAF.

„Am ajuns aici anul trecut. Ideea este că fiind student internațional, am venit cu vreo trei săptămâni mai devreme de începerea cursurilor. Am avut timp să mă acomodez, să-mi fac prieteni, să mă obișnuiesc cu locul. Recunosc că mi-a fost puțin mai greu la început, deoarece nu eram obișnuit să vorbesc engleză. Dar, încet-încet am început să mă acomodez cu locul, cu oamenii și când au început cursurile mă simțeam deja ca acasă.

Ce pot să spun este că aici costurile de facultate – respectiv cazarea, mâncarea, care sunt foarte mari – și de aceea MIT și cam toate facultățile mari din America se uită la situația ta financiară. Te pun să le trimiți situația de la ANAF, câți bani fac părinții și ce chestii dețineți. În funcție de acest lucru decid cât să-ți ceară să plătești. În cazul meu, au decis să-mi plătească tot și cazare, mâncare, facultate, asigurare de sănătate. Așa se procedează așa pentru absolut orice elev. Nu se uită la aplicația ta, ci doar la finanțele tale.”

„Semestrul acesta am intrat într-un program în care o să încerc să cercetez matematică”

David povestește că îl încântă faptul că există o libertate totală în alegerea cursurilor, dar și faptul că poți să studiezi orice. Mărturisește că, din ceea ce a trăit până acum, la nivelul MIT, se pune accentul pe educație și pe a face singur cercetare. Ceea ce îl încântă pe olimpicul român.

„Sistemul de învățământ de aici mi se pare foarte bun și cred că este motivul principal pentru care am ales să merg în America. La vremea respectivă, aveam de ales între Anglia și America. Dar motivul principal pentru care am ales America este libertatea pe care o am la cursuri. În primul rând, eu aici am intrat ca fiind olimpic internațional la matematică, dar pot să studiez orice. Odată ce-ți alegi ce studiezi ai o foarte mare libertate ce cursuri alegi pentru acea materie. Pot să studiez orice fel de matematică vreau, am libertate 90%.

Mare parte din cursuri nu au prezență obligatorii. În general, te duci dacă vrei tu și vrei să fii atent. Dacă nu te duci, materialul de curs va fi oricum pus pe internet și îl poți găsi acolo. Și mai au și niște seminarii – se numesc recitații – și reprezintă ceva mult mai personal. Suntem câțiva elevi, împreună cu – în general un student la master sau la doctorat – care se ocupă să prelucreze materialul pe care abia l-ai învățat și să-ți dea niște probleme de antrenament și să te ajute să înveți mai bine. Avem, bineînțeles, și teme și examene.

La nivelul MIT, mie mi se pare că se pune accentul pe educație și pe a face singur cercetare. De exemplu, semestrul acesta am intrat într-un program în care o să încerc să cercetez matematică. Totul se în întâmplă sub îndrumarea unui profesor care a venit cu o problemă, nu poate să o rezolve și vrea să încerc eu să o rezolv”, povestește David.

Dorul de familie și de prieteni este mare, însă tânărul din România știe pentru ce este aici și ce își dorește să facă pe viitor.

„Mi se pare că m-am integrat destul de bine, nu am avut nicio dificultate prea mare. În România, am venit în iarnă și am stat o lună și ceva, la fel am stat toată vacanța de vară. Îmi este dor de familia mea și lor de mine, dar știu și ei că trebuie să fac asta”, povestește olimpicul român.

David nu a renunțat la gândul de la se reîntoarce în România

David recunoaște că nu s-ar vedea locuind în America pe termen lung. Are însă un plan de care vrea să se țină, pentru a putea face performanță în ceea ce-i place, așa cum a fost întotdeauna traseul său, la cel mai înalt nivel.

„Planul meu la momentul actual este să îmi termin facultatea aici, să-mi iau diplomele, sper să lucrez pe aici vreun an-doi, după care ori să mă mut în Europa, să-mi continui munca ori să mă mut în România și să-mi găsesc altceva de făcut, poate mai calm, de acasă.

De la mine din clasă toată lumea a plecat în străinătate pentru facultate. Eram vreo 20. Dar ne vedem în vacanțe și mai vorbim despre cum suntem fiecare.

Cum a început povestea lui David cu matematică

David Anghel este considerat geniul matematicii în România. Tânărul român a început să facă calcule complicate încă din clasa a II-a, prin intermediul cursurilor Arhimede și Euclid, anticipându-i-se un viitor strălucit în domeniul matematicii.

De atunci, a început să se pregătească pentru a câștiga diverse concursuri, cucerind rând pe rând competițiile naționale și internaționale cu priceperea și inteligența sa excepțională.

În clasa a IV-a s-a calificat în prima tabără Viitorii Olimpici, iar în clasa a V-a s-a calificat la Olimpiada Națională de Matematică, unde a obținut prima medalie de argint.

În clasele a V-a, a VI-a și a VII-a a ocupat locul I la Olimpiadele Naționale de Matematică. La concursul Stelele Matematicii a luat de două ori locul II, iar în clasa a VIII-a obținut locul I.

La Mathematical Danube Competition a obținut medalia de argint în clasa a VII-a și medalia de aur în clasa a VIII-a. O performanță foarte importantă a fost clasarea pe locul al 5-lea (printre seniorii cei mai buni) la concursul IMAR 2019.

În clasa a VII-a a obținut medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori.

În prezent, David este în topul celor mai buni zece olimpici la nivel mondial, fiind nu doar singurul român din acest top al excelenței în matematică, dar și singurul european.

La Olimpiada Internațională de Matematică desfășurată în Japonia în 2023, el și colegii din echipa de olimpici români, au reușit performața să obțină cinci medalii de aur și una de argint. Această performanță excepțională a plasat România pe primul loc în Europa și pe poziția a patra în clasamentul global, urmând după China, Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud.

„Când faci ce-ți place, te interesează de tine și de ceea ce faci”

„Micul Pitagora” de România mărturisea într-un interviu pentru Gândul că nu are o rutină zilnică în ceea ce privește lucrul la matematică, dar recunoaște că petrece printre exerciții și probleme pe care le dovedește cu „superputerea” lui, în medie, cam 4-5 ore.

David susține că, la orice concurs, ești într-o competiție cu ceilalți, dar mai ales cu tine și cu problemele pe care le ai în față și asupra cărora trebuie să te concentrezi. De-a lungul timpului a învățat că nu trebuie să plângi după ce ai pierdut, deoarece înfrângerile au și ele rostul lor în formarea unui om.

„Părinții mei mă încurajează meu și sunt super fericiți cu ce fac. Sunt puțini speriați că plec așa departe la facultate, dar era cea mai bună opțiune. Profesorii sunt, evident, incredibil de importanți, în special în clasele mici, să găsească pasiunea în elevi. Când faci ce-ți place, te interesează de tine și de ceea ce faci.

Mi se pare că este important cum gândești. Uneori, gândești că la concurs te lupți cu ceilalți, dar alteori te lupți cu tine și cu problemele pe care le ai de rezolvat. Adică, depinde cum vrei s-o privești, dacă ești într-o cursă cu tine sau cu ceilalți. La mine a fost un mix din ambele.

Încerc să fiu, nu doar mai bun decât ceilalți, dar și mai bun decât mine cel din trecut. Este important să nu plângi după ce pierzi, deoarece înveți și din înfrângeri. În cazul meu, chiar este adevărat. Apoi, chiar dacă câștigi un concurs, pentru următorul să lucrezi la fel de mult”, a explicat David-Andrei Anghel, olimpic național și internațional la matematică.

