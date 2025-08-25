Cât costă să fii olimpic în România? O întrebare pertinentă, chiar îndreptățită, dar adresată într-o ușoară notă de ironie – amară, într-un stat care se mândrește cu performanțele olimpice, dar care este total absent în drumul greu spre obținerea acestor realizări. Vorbim despre drumul până la medalie care, în realitate, ar trebui să fie finanțat de la buget și nu de familie.

Realitatea ultimelor luni spune însă cu totul și cu totul altceva. Ba chiar, contrazice în totalitate teoria noastră.

O confirmă faptul că bursele studenților au fost tăiate sau restrânse – se acordă doar în timpul cursurilor, studenții la taxă pierd dreptul, iar bursele de excelență olimpică /internațională dispar – prin două ordine publicate în Monitorul Oficial, ca „aplicare” a Legii 141/2025. Decizia a fost semnalată și criticată public de către organizațiile studențești.

Cum este drumul spre performanță și cât de multe sacrificii face un elev olimpic pentru a ajunge la rezultatele care ating excelența? Ce le oferă România acestor elevi, care, dincolo de faptul că sunt înzestrați cu calități extraordinare au nevoie, în drumul lor, atât de sprijinul de suflet al familiei, cât și de cel financiar?

Sunt întrebări rămase, de cele mai multe ori, fără răspunsuri clare, dar care conturează cel mai bine – atât povestea știută, cât și pe cea neștiută – din spatele performanțelor.

Atât David Andrei Vlad, actualmente student la Facultatea de Medicină din Cluj și Pavel Ciurea sunt doi dintre olimpicii internaționali ai României care livrează performanță, în timp ce sistemul oscilează între premiere la final și un sprijin real, care să acopere măcar o parte dintre costuri, în timpul pregătirii.

Cei doi tineri – pe care vremelnicii decidenți ar trebui să se zbată, pentru a-i păstra în țară – au făcut, așa la o primă mână, calculul performanței lor, acoperit, de-a lungul anilor, cu munca proprie și cu sacrificiile făcute de către familie.

Ministerul Educației numără medalii, familia suportă toate costurile

Ministerul Educației a încheiat 2024 cu 220 de medalii/distincții premiate și a anunțat un fond total de peste 4,76 milioane lei pentru elevii medaliați, profesorii lor și școlile de proveniență. Sunt sume realocate pentru „final”, nu și pentru pregătirea care construiește medalia.

Cuantumul premiilor este stabilit prin HG 1616/2024 – 20.000 lei pentru aur cu punctaj absolut, 15.000 lei pentru aur, 12.500 lei pentru argint, 10.000 lei pentru bronz, 6.000 lei pentru mențiune – categorii individuale – cu grile separate pentru echipe și pentru competițiile europene/regionale. Dar, vorbim, din nou, despre stimulente de final.

Dacă privim și anul precedent, direcția este aceeași: în 2023 au fost premiați 138 de elevi olimpici pentru 164 de distincții la 28 de olimpiade internaționale și regionale, alături de profesorii și școlile lor.

Cifrele etalate arată o tradiție de vârf, dar nu spun nimic despre cât plătește familia până la podium

David Andrei Vlad, șeful de promoție al Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” a fost dintotdeauna pasionat de știință, de mediul înconjurător, în toate formele sale, fie ele cu viață sau fără viață.

Elevul de zece al Buzăului, multiplu medaliat la Olimpiadele Internaționale de Biologie și „Științele Pământului”, a decis să mai dea o șansă României, alegând să studieze medicina la Cluj. David explică care au fost, în mare, costurile investite în educația lui, pentru a ajunge tânărul care este astăzi, cu rezultatele știute.

„În primul rând, timpul e cel mai important cost, în opinia mea. Trebuie să renunți la anumite lucruri pentru a putea ajunge la performanță”, spune David Andrei Vlad, olimpic internațional la biologie și membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României.”

Apoi vin banii care se văd, fără dubii, pe bon. Un bon pe care nu-l decontează nimeni și care de multe ori are în spate multe sacrificii financiare și renunțări.

„La biologie, se învață de pe toate manualele recunoscute de Minister. În clasa a XI-a sunt opt… Dacă estimăm costul unui manual la 30 de lei, în clasa a XI-a prețul aproximativ pentru biologie a fost de 210 lei.”

Iar la naționale și internaționale se adaugă „4-5 nopți la hotel și transportul”, uneori chiar avion, ca să nu se piardă ore de pregătire.

„Pentru a fi competitiv un elev are nevoie de pregătire cu un profesor în afara școlii”

În matematică, ecuația este la fel de strictă. Pavel Ciurea, dublu campion olimpic internațional (IMO) și membru al aceleiași campanii, descrie nota lunară a performanței.

Povestea lui Pavel Ciurea, care la doar 18 ani a câștigat deja două medalii de aur consecutive la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), este una cu care ne mândrim. Nu toți știu însă că drumul lui Pavel – care fascinează pe mulți prin parcursul lui senzațional, se întâmplă după foarte multe ore de muncă și de rezolvat exerciții fără întrerupere.

„Pentru a fi competitiv un elev are nevoie de pregătire cu un profesor în afara școlii… în medie această pregătire costă 200 lei pe săptămână, fără a contoriza cărțile și materialele.”

Întins pe opt ani (clasele V–XII), costul depășește, adesea, tot ce poate recupera elevul din premii. Soluția propusă de Pavel: centre de excelență finanțate și programe școlare flexibile pentru elevii cu vocație.

Concluzia? – Într-o țară care afișează și etalează cu emfază medaliile în ceremonii derizorii, păstrând aparențele unei Româniii educate – atunci când tinerii noștri se întorc câștigători, pe munca lor, de la olimpiade – mesajul către stat ar trebuie să fie mai des și cu concretizări reale: „Plătiți drumul tinerilor până la podium!”

Sursă foto: Colaj Gândul / foto arhiva personală David Andrei și Pavel Ciurea

