Prima pagină » Actualitate » „De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță

„De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță

Mara Răducanu
11 aug. 2025, 08:00, Educație
Galerie Foto 5

Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, are toate ingredientele  pentru o poveste de succes. Impresionează prin performanță, inspiră prin caracter, voință și curaj. Cu o medalie de aur, câștigată la Olimpiada Europeană de Geografie, Alessio devine, indiscutabil, o voce autentică a unei generații care își dorește o schimbare reală și un viitor desăvârșit aici, acasă, într-o Românie care să-i respecte și să se mândrească cu ei, nu doar la nivel declarativ, într-un exercițiu de imagine.

Provocările nu-l sperie deloc pe Alessio, însă recunoaște că în spatele performanței este foarte multă muncă.

Olimpicul la geografie are un mesaj dur și pentru ministrul Daniel David, după tăierea burselor de performanță, întrebând retoric de ce ar rămâne, în aceste condiții, în România, o țară care nu își apreciază tinerii ?

„Am început să privesc îndelung orice hartă îmi ieșea în cale, să citesc enciclopedii”

Elev al Școlii Gimnaziale „Prof. Nicolae Simache” din Ploiești, Alessio Andrei Nenu a scris istorie pentru România în capitala Lituaniei, Vilnius, acolo unde a obținut medalia de aur și cel mai mare punctaj din competiție la Olimpiada Europeană de Geografie.

„Nu mă așteptam nicio secundă la acest rezultat. Eu, un copil din România, dintr-o școală de cartier a Ploieștiului. A fost greu, foarte greu”, mărturisește tânărul care explică dificultatea examenului. 

Vorbim despre o probă desfășurată într-o rezervație naturală, în care elevii au întocmit hărți și au răspuns rapid la cerințe direct în teren și care a pus la încercare nu doar cunoștințele, ci și capacitatea de adaptare, gândirea logică și stăpânirea de sine.

„Am învățat zilnic la geografie câte 4-6 ore pe zi”

La câteva zile după întoarcerea din Lituania, Alessio a susținut Evaluarea Națională. Rezultatul? – O medie de 9,90 – nota 10 la Matematică și 9,80 la Limba și literatura română. 

Din toamnă, își va continua parcursul educațional la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, la profilul Științele Naturii.

„Dintotdeauna am fost un copil curios. De când eram mic, voiam să aflu ce se întâmplă în jurul meu, care sunt cele mai mari înălțimi, cele mai mari țări, unde este orașul meu pe harta lumii. Treptat, am început să privesc îndelung orice hartă îmi ieșea în cale, să citesc enciclopedii și să îi întreb pe cei din jurul meu toate nedumeririle mele. În plus, faptul că mama mă ducea de foarte multe ori la munte mi-a sporit curiozitatea și mi-a oferit ocazia să observ mult mai bine ce se petrece în mediul  care mă înconjoară.

În spatele performanței este foarte,  foarte multă muncă. În perioada dintre momentul în care m-am calificat la olimpiada Europeană  – la sfârșitul lunii aprilie – și Olimpiadă, am învățat zilnic la geografie câte 4-6 ore pe zi, am citit cursuri universitare în engleză, am învățat foarte mulți termeni în limba engleză, am făcut teste care s-au dat în anii anteriori.

A fost o muncă asiduă, desfășurată în paralel cu pregătirea pentru Evaluarea Națională, pe care am susținut-o înainte de olimpiadă. Foarte mult mi-a fost de ajutor și faptul că, pe tot parcursul gimnaziului, am învățat constant la geografie, deoarece în fiecare an am fost la olimpiadă la această disciplină, așa că aveam deja o bază teoretică bine fundamentată”, povestește Alessio. 

Sursă foto: Alessio Andrei Nenu, medalie de aur la Olimpiada Europeană de Geografie

„Nihil sine Deo” , principiul după care se ghidează elevul olimpic

Povestea lui Alessio este una despre performanță, dar și despre luptă și sacrificiu. Despre a nu te da niciodată bătut și a lupta pentru visul tău. 

Crescut doar de mamă, de la vârsta de trei ani, după ce tatăl său a ales să nu își asume responsabilitatea, Alessio a învățat devreme că nimic nu vine de-a gata. Iar povestea sa este, indiscutabil, o adevărată lecție de viață.

„Nihil sine Deo” este principiul după care își ghidează viața. Nimic fără Dumnezeu, dar și nimic fără mama sa, omul care – cu eforturi uriașe – i-a fost sprijin, încurajare și stâlp de rezistență în fiecare zi, dincolo de sacrificiile făcute.

Recunoaște că își dorește să rămână în România, însă nu în condițiile de astăzi, când sprijinul pentru performeri este doar la nivel declarativ.

„În viitor, mi-aș dori să rămân în țară, alături de familia mea și alături de mama mea, care m-a crescut singură de la vârsta de trei ani, atunci când tatăl meu m-a părăsit. Dar, dacă actualele condiții nu se schimbă, nu știu dacă voi rămâne în țară sau dacă voi emigra alături de mama. Atât timp cât simt și văd că valorile nu sunt apreciate și nici promovate la nivelul la care ar trebui și că România se modernizează cu greu, nu știu dacă voi putea rămâne în țară.

Daca va fi nevoie, însă, voi încerca, pe cât posibil, să fac schimbări în această țară, fie din interior, fie din exterior, pentru generațiile viitoare, care merită un trai mai bun. Legat de carieră, am doua opțiuni: fie profesor universitar de geografie, fie doctor. Ambele alegeri îmi oferă oportunitatea de a face bine și de a interacționa cu ceilalți, oportunitate care mi-ar îndeplini o mare dorință de a mea, dar, momentan, nu știu sigur ce ocupație voi alege”, mărturisește Alessio.

„De ce aș merge la facultate într-o țară care nu știe să recunoască și să premieze tinerele talente?”

În ciuda medaliei de aur și a promisiunii unei burse de merit, Alessio a aflat, cu stupoare, că noul Guvern va elimina complet bursele olimpicilor.  

Într-un gest de maturitate și asumare civică, adolescentul a redactat o scrisoare deschisă adresată ministrului Educației, Daniel David, și premierului Ilie Bolojan.

„Tocmai ce fusesem medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie. Îmi dorisem măcar o medalie de bronz, pentru a nu dezamăgi țara și pentru a primi o bursă care să suplimenteze veniturile medii ale mamei mele, care mă crește singură de 12 ani. După bucuria inițială, însă, am aflat că, din inițiativa noului Guvern, se taie bursele olimpicilor integral. În această situație, îmi pun o întrebare: de ce aș rămâne în România, de ce aș merge la facultate într-o țară care nu știe să recunoască și să premieze tinerele talente?”, este întrebarea retorică a olimpicului român.

„Bursele de performanță olimpică au fost tăiate și nu cele de merit, după cum mulți au confundat”

Scrisoarea lui Alessio, trimisă către ministrul Educației și către premier, reprezintă un manifest deschis pentru respectul față de merit, față de educație și față de viitorul acestei țări.

Alessio este un tânăr, care asemeni multora ca el, merită un sistem care să îl sprijine, să îl respecte și să îl păstreze în România.

„Cred că România de astăzi este o țară în care deciziile se fac pripit, fără consiliere adecvată, fără studii premergătoare acestor decizii și fără ca oamenii cu pregătirea adecvată într-un domeniu să fie consultați în decizii care privesc acel domeniu. De asemenea, mi se pare că performanța este apreciată doar la nivel declarativ,  fără să fie nici mecanisme de promovare a performanțelor deosebite – mai ales acum, după eliminarea burselor de performanță – nici modalități de pregătire a celor care performează.

În aceste condiții, România își va pierde valorile, deoarece cine ar vrea să mai stea într-o țară care îi subapreciază? De asemenea, aș vrea sa atrag atenția asupra dezinformării din spațiul public și anume faptul că bursele de performanță olimpică au fost tăiate și nu cele de merit, după cum am văzut că mulți au confundat. Asta înseamnă că olimpicii  internaționali nu vor primi bursă, în timp ce primii 15% dintr-o clasă vor primi. Asta înseamnă că, în ochii ministerului, performanța relativă, la nivelul clasei, merită o bursă, in timp ce performanța internațională, nu”, a precizat Alessio.

„Premiile despre care se vehiculează în spațiul public nu suplinesc bursele”

Alessio Andrei Nenu îl contrazice pe Daniel David, precizând cu argumente, că afirmațiile ministrului în legătură cu bursele olimpicilor internaționali nu sunt corecte. 

„În anii trecuți, s-au oferit atât burse, cât și premii, în paralel, așa că olimpicii internaționali doar pierd, nu câștigă nimic. Așadar, ministrul David susține afirmații false, contrar propriilor hotărâri de Guvern. În primul rând, 4000 de euro vor primi doar cei cu medalia de aur – absolut la olimpiade internaționale de categoria întâi și nu toți olimpicii internaționali (olimpiade internaționale + europene ) – medaliați cu aur; 3000 de euro primesc cei medaliați cu aur la olimpiade internaționale, nu cei medaliați cu argint; aceste inadvertențe continuă în sumele enumerate de ministrul David;

De asemenea, în declarațiile sale, domnul ministru nu spune nimic despre faptul că există două categorii de olimpiade internaționale – categoria întâi, olimpiade internaționale  și categoria a doua, olimpiade europene și regionale – categorie în care mă încadrez și eu. Astfel, ministrul a provocat confuzie printre olimpicii care se încadrează în cea de-a doua categorie, deoarece, concret, nu știm dacă hotărârea se va schimba pentru a uni cele două categorii sau dacă domnul ministru vorbește în necunoștință de cauză.

Totuși, ministrul a spus că premiile vor rămâne la același nivel, ceea ce înseamnă că declarațiile sale sunt fie in necunoștință de cauză, fie pentru a bulversa opinia publică. În ciuda spuselor domnului ministru (n.r. – declarația lui Daniel David  la podcastul moderat de Cătălin Striblea ), citez: « Pentru olimpici, am păstrat premiile exact cum au fost. Adică, dacă ești un olimpic la o probă internațională, premiul I – 4.000 euro, premiul doi  – 3.000 euro, pentru locul trei – 2000 euro », premiile sunt reglementate, conform Hotărârii de Guvern 1616 din 2024, Articolul 7, Alineatul 1″ , a precizat olimpicul. 

Ce i-a răspuns Ministerul Educației olimpicului Alessio Andrei Nenu

Răspunsul primit de Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie, de la Ministerul Educației, după scrisoarea trimisă de tânăr, în legătură cu tăierea burselor de performanță.

Înscrieri în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României 2025″

Alessio Andrei Nenu, elevul-etalon pentru generația tânără, s-a înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României.”

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României 2025” este o inițiativă a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin care își propune să identifice și să promoveze tineri cu realizări remarcabile în domenii precum știință, artă, sport sau inovație.

Campania își propune să aducă în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili copii și tineri din România, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

În catalogul excelenței românești vor fi incluși olimpici internaționali, câștigători ai concursurilor internaționale și naționale (medalii de aur, argint și bronz). Campania va prezenta modele de inspirație, ilustrând cu mândrie diversitatea talentelor din întreaga țară. Înscrierile în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” se fac pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Sursă foto: Arhivă Alessio Andrei Nenu

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
09:18
BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină
08:16, 07 Aug 2025
BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină
EDUCAȚIE Consiliul Fiscal a analizat noile măsuri din educație, iar ECONOMIA în învățământ ar fi de doar 378 de milioane de lei. D. David:”Nu sunt ei experți”
12:02, 06 Aug 2025
Consiliul Fiscal a analizat noile măsuri din educație, iar ECONOMIA în învățământ ar fi de doar 378 de milioane de lei. D. David:”Nu sunt ei experți”
EDUCAȚIE Noi reguli pentru BURSELE studenților din învățământul de stat. De când se plătesc și care sunt studenții care le vor pierde
09:55, 05 Aug 2025
Noi reguli pentru BURSELE studenților din învățământul de stat. De când se plătesc și care sunt studenții care le vor pierde
FOTO-VIDEO Profesorii protestează la ușa ministrului Educației. Se strigă DEMISIA!
11:40, 04 Aug 2025
Profesorii protestează la ușa ministrului Educației. Se strigă DEMISIA!
EDUCAȚIE Patru medalii de aur pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică 2025 din Bolivia. Elevii olimpici au avut un rezultat istoric
10:34, 02 Aug 2025
Patru medalii de aur pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică 2025 din Bolivia. Elevii olimpici au avut un rezultat istoric
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Anvelope chinezești pe mașină? Avantaje și dezavantaje comparativ cu brandurile consacrate
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Maiaua, inima pâinii țărănești. Rețeta gustului autentic, imposibil de cumpărat din magazin
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
HOROSCOP 12 august 2025. Zi decisivă pentru o zodie! Astrele îi pregătesc o surpriză care i-ar putea schimba cursul vieții. Ce o așteaptă și cum se va adapta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ziua în care s-a născut ultimul membru al dinastiei de Medici
ACTUALITATE Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
09:12
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
09:03
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
OPINIE Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
08:59
Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
ACTUALITATE Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
08:52
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
SĂNĂTATE ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
08:46
ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
ANALIZĂ EXCLUSIV Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”
08:30
Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”