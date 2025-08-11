Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, are toate ingredientele pentru o poveste de succes. Impresionează prin performanță, inspiră prin caracter, voință și curaj. Cu o medalie de aur, câștigată la Olimpiada Europeană de Geografie, Alessio devine, indiscutabil, o voce autentică a unei generații care își dorește o schimbare reală și un viitor desăvârșit aici, acasă, într-o Românie care să-i respecte și să se mândrească cu ei, nu doar la nivel declarativ, într-un exercițiu de imagine.

Provocările nu-l sperie deloc pe Alessio, însă recunoaște că în spatele performanței este foarte multă muncă.

Olimpicul la geografie are un mesaj dur și pentru ministrul Daniel David, după tăierea burselor de performanță, întrebând retoric de ce ar rămâne, în aceste condiții, în România, o țară care nu își apreciază tinerii ?

„Am început s ă privesc îndelung orice hart ă îmi ie șea în cale, s ă citesc enciclopedii”

Elev al Școlii Gimnaziale „Prof. Nicolae Simache” din Ploiești, Alessio Andrei Nenu a scris istorie pentru România în capitala Lituaniei, Vilnius, acolo unde a obținut medalia de aur și cel mai mare punctaj din competiție la Olimpiada Europeană de Geografie.

„Nu mă așteptam nicio secundă la acest rezultat. Eu, un copil din România, dintr-o școală de cartier a Ploieștiului. A fost greu, foarte greu”, mărturisește tânărul care explică dificultatea examenului.

Vorbim despre o probă desfășurată într-o rezervație naturală, în care elevii au întocmit hărți și au răspuns rapid la cerințe direct în teren și care a pus la încercare nu doar cunoștințele, ci și capacitatea de adaptare, gândirea logică și stăpânirea de sine.

„Am înv ățat zilnic la geografie c âte 4-6 ore pe zi”

La câteva zile după întoarcerea din Lituania, Alessio a susținut Evaluarea Națională. Rezultatul? – O medie de 9,90 – nota 10 la Matematică și 9,80 la Limba și literatura română.

Din toamnă, își va continua parcursul educațional la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, la profilul Științele Naturii.

„Dintotdeauna am fost un copil curios. De când eram mic, voiam să aflu ce se întâmplă în jurul meu, care sunt cele mai mari înălțimi, cele mai mari țări, unde este orașul meu pe harta lumii. Treptat, am început să privesc îndelung orice hartă îmi ieșea în cale, să citesc enciclopedii și să îi întreb pe cei din jurul meu toate nedumeririle mele. În plus, faptul că mama mă ducea de foarte multe ori la munte mi-a sporit curiozitatea și mi-a oferit ocazia să observ mult mai bine ce se petrece în mediul care mă înconjoară.

În spatele performanței este foarte, foarte multă muncă. În perioada dintre momentul în care m-am calificat la olimpiada Europeană – la sfârșitul lunii aprilie – și Olimpiadă, am învățat zilnic la geografie câte 4-6 ore pe zi, am citit cursuri universitare în engleză, am învățat foarte mulți termeni în limba engleză, am făcut teste care s-au dat în anii anteriori.



A fost o muncă asiduă, desfășurată în paralel cu pregătirea pentru Evaluarea Națională, pe care am susținut-o înainte de olimpiadă. Foarte mult mi-a fost de ajutor și faptul că, pe tot parcursul gimnaziului, am învățat constant la geografie, deoarece în fiecare an am fost la olimpiadă la această disciplină, așa că aveam deja o bază teoretică bine fundamentată”, povestește Alessio.

„Nihil sine Deo” , principiul după care se ghidează elevul olimpic

Povestea lui Alessio este una despre performanță, dar și despre luptă și sacrificiu. Despre a nu te da niciodată bătut și a lupta pentru visul tău.

Crescut doar de mamă, de la vârsta de trei ani, după ce tatăl său a ales să nu își asume responsabilitatea, Alessio a învățat devreme că nimic nu vine de-a gata. Iar povestea sa este, indiscutabil, o adevărată lecție de viață.

„Nihil sine Deo” este principiul după care își ghidează viața. Nimic fără Dumnezeu, dar și nimic fără mama sa, omul care – cu eforturi uriașe – i-a fost sprijin, încurajare și stâlp de rezistență în fiecare zi, dincolo de sacrificiile făcute.

Recunoaște că își dorește să rămână în România, însă nu în condițiile de astăzi, când sprijinul pentru performeri este doar la nivel declarativ.

„În viitor, mi-aș dori să rămân în țară, alături de familia mea și alături de mama mea, care m-a crescut singură de la vârsta de trei ani, atunci când tatăl meu m-a părăsit. Dar, dacă actualele condiții nu se schimbă, nu știu dacă voi rămâne în țară sau dacă voi emigra alături de mama. Atât timp cât simt și văd că valorile nu sunt apreciate și nici promovate la nivelul la care ar trebui și că România se modernizează cu greu, nu știu dacă voi putea rămâne în țară.

Daca va fi nevoie, însă, voi încerca, pe cât posibil, să fac schimbări în această țară, fie din interior, fie din exterior, pentru generațiile viitoare, care merită un trai mai bun. Legat de carieră, am doua opțiuni: fie profesor universitar de geografie, fie doctor. Ambele alegeri îmi oferă oportunitatea de a face bine și de a interacționa cu ceilalți, oportunitate care mi-ar îndeplini o mare dorință de a mea, dar, momentan, nu știu sigur ce ocupație voi alege”, mărturisește Alessio.

„De ce a ș merge la facultate într -o țară care nu știe să recunoască și să premieze tinerele talente?”

În ciuda medaliei de aur și a promisiunii unei burse de merit, Alessio a aflat, cu stupoare, că noul Guvern va elimina complet bursele olimpicilor.

Într-un gest de maturitate și asumare civică, adolescentul a redactat o scrisoare deschisă adresată ministrului Educației, Daniel David, și premierului Ilie Bolojan.

„Tocmai ce fusesem medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie. Îmi dorisem măcar o medalie de bronz, pentru a nu dezamăgi țara și pentru a primi o bursă care să suplimenteze veniturile medii ale mamei mele, care mă crește singură de 12 ani. După bucuria inițială, însă, am aflat că, din inițiativa noului Guvern, se taie bursele olimpicilor integral. În această situație, îmi pun o întrebare: de ce aș rămâne în România, de ce aș merge la facultate într-o țară care nu știe să recunoască și să premieze tinerele talente?”, este întrebarea retorică a olimpicului român.

„Bursele de performanță olimpică au fost tăiate și nu cele de merit, după cum mulți au confundat”

Scrisoarea lui Alessio, trimisă către ministrul Educației și către premier, reprezintă un manifest deschis pentru respectul față de merit, față de educație și față de viitorul acestei țări.

Alessio este un tânăr, care asemeni multora ca el, merită un sistem care să îl sprijine, să îl respecte și să îl păstreze în România.

„Cred că România de astăzi este o țară în care deciziile se fac pripit, fără consiliere adecvată, fără studii premergătoare acestor decizii și fără ca oamenii cu pregătirea adecvată într-un domeniu să fie consultați în decizii care privesc acel domeniu. De asemenea, mi se pare că performanța este apreciată doar la nivel declarativ, fără să fie nici mecanisme de promovare a performanțelor deosebite – mai ales acum, după eliminarea burselor de performanță – nici modalități de pregătire a celor care performează.

În aceste condiții, România își va pierde valorile, deoarece cine ar vrea să mai stea într-o țară care îi subapreciază? De asemenea, aș vrea sa atrag atenția asupra dezinformării din spațiul public și anume faptul că bursele de performanță olimpică au fost tăiate și nu cele de merit, după cum am văzut că mulți au confundat. Asta înseamnă că olimpicii internaționali nu vor primi bursă, în timp ce primii 15% dintr-o clasă vor primi. Asta înseamnă că, în ochii ministerului, performanța relativă, la nivelul clasei, merită o bursă, in timp ce performanța internațională, nu”, a precizat Alessio.

„Premiile despre care se vehiculează în spa țiul public nu suplinesc bursele”

Alessio Andrei Nenu îl contrazice pe Daniel David, precizând cu argumente, că afirmațiile ministrului în legătură cu bursele olimpicilor internaționali nu sunt corecte.

„În anii trecuți, s-au oferit atât burse, cât și premii, în paralel, așa că olimpicii internaționali doar pierd, nu câștigă nimic. Așadar, ministrul David susține afirmații false, contrar propriilor hotărâri de Guvern. În primul rând, 4000 de euro vor primi doar cei cu medalia de aur – absolut la olimpiade internaționale de categoria întâi și nu toți olimpicii internaționali (olimpiade internaționale + europene ) – medaliați cu aur; 3000 de euro primesc cei medaliați cu aur la olimpiade internaționale, nu cei medaliați cu argint; aceste inadvertențe continuă în sumele enumerate de ministrul David;

De asemenea, în declarațiile sale, domnul ministru nu spune nimic despre faptul că există două categorii de olimpiade internaționale – categoria întâi, olimpiade internaționale și categoria a doua, olimpiade europene și regionale – categorie în care mă încadrez și eu. Astfel, ministrul a provocat confuzie printre olimpicii care se încadrează în cea de-a doua categorie, deoarece, concret, nu știm dacă hotărârea se va schimba pentru a uni cele două categorii sau dacă domnul ministru vorbește în necunoștință de cauză.

Totuși, ministrul a spus că premiile vor rămâne la același nivel, ceea ce înseamnă că declarațiile sale sunt fie in necunoștință de cauză, fie pentru a bulversa opinia publică. În ciuda spuselor domnului ministru (n.r. – declarația lui Daniel David la podcastul moderat de Cătălin Striblea ), citez: « Pentru olimpici, am păstrat premiile exact cum au fost. Adică, dacă ești un olimpic la o probă internațională, premiul I – 4.000 euro, premiul doi – 3.000 euro, pentru locul trei – 2000 euro », premiile sunt reglementate, conform Hotărârii de Guvern 1616 din 2024, Articolul 7, Alineatul 1″ , a precizat olimpicul.

Ce i-a răspuns Ministerul Educației olimpicului Alessio Andrei Nenu

Răspunsul primit de Alessio Andrei Nenu, un adolescent de doar 15 ani din Ploiești, medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie, de la Ministerul Educației, după scrisoarea trimisă de tânăr, în legătură cu tăierea burselor de performanță.

Înscrieri în campania „ 100 de tineri pentru dezvoltarea Rom âniei 2025″

Alessio Andrei Nenu, elevul-etalon pentru generația tânără, s-a înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României.”

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României 2025” este o inițiativă a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin care își propune să identifice și să promoveze tineri cu realizări remarcabile în domenii precum știință, artă, sport sau inovație.

Campania își propune să aducă în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili copii și tineri din România, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

În catalogul excelenței românești vor fi incluși olimpici internaționali, câștigători ai concursurilor internaționale și naționale (medalii de aur, argint și bronz). Campania va prezenta modele de inspirație, ilustrând cu mândrie diversitatea talentelor din întreaga țară. Înscrierile în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” se fac pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Sursă foto: Arhivă Alessio Andrei Nenu

