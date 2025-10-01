Cum va fi vremea în a doua zi de octombrie. Sunt anunțate ploi și minime de 0 grade

Mâine, 2 octombrie, se va înregistra o vreme mult mai rece față de normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi situate între 8 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade.

La noapte vremea va fi una extrem de rece, iar cerul va fi mai mult noros. În Oltenia se vor extinde treptat ploile, cantitățile de apă vor depăși 10 l/mp, iar local în jumătatea de vest a Munteniei. Ploi slabe vor fi semnalate pe alocuri și în Transilvania, nordul Moldovei și izolat în restul teritoriului. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudine de peste 1500 de metri în Carpații Orientali și Meridionali vor predomina ninsorile.

Vântul va sufla slab spre moderat cu ușoare intensificări, local, în sud și sud-este. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei, izolat va fi și ceață.

Vremea de mâine, 2 octombrie

Mâine va fi o vreme predominant închisă și mult mai rece decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. Ploile se vor extinde și se vor intensifica treptat. n Oltenia se vor acumula cantitãţi de apã de 50…70 l/mp, în sudul Banatului şi vestul Munteniei de 25…35 l/mp şi local de 40…50 l/mp, iar în restul Munteniei şi în Dobrogea de peste 10…20 l/mp. În restul ţãrii, ploile vor fi în general slabe cantitativ şi se vor semnala local în Transilvania şi pe arii mai restrânse în Moldova şi Crişana. În zona montanã precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge, temporar viscolit în masivele sudice şi sud-estice şi se va depune strat de zãpadã de 10…20 cm, dar şi de 30…40 cm în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri puternice şi susţinute în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi estul Olteniei, cu rafale în general de 50…60 km/h, iar seara şi noaptea local şi de 70…85 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 şi 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade, mai ridicate pe litoral spre 12…13 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.