Donald Trump și cu soția sa Melania, Prima Doamnă a Americii, l-a întâmpinat pe liderul chinez Xi Jinping la baza militară Joint Base Andrews cu o primire spectaculoasă pe covor roșu, onoruri militare cu fast și survolul unui bombardier B-1.

Liderul american a vrut să-l surprindă pe omologul său chinez cu două bombardiere B-1. Însă, în cele din urmă, numai Trump a rămas plăcut impresionat de la zgomotul asurzitor.

Trump a încercat să-l surprindă pe Xi

Trump a fost surprins pe camerele video cum schița în mod vizibil o grimasă în timp ce două bombardiere B-1 survolau zona cu un zgomot puternic.â

S-a aplecat ușor, a strâns din dinți și s-a uitat spre Xi. Dar liderul chinez nu a părut să reacționeze. Și-a păstrat calmul pe durata survolului.

Potrivit BBC, ultima dată când un președinte american a întâmpinat personal un lider străin la această bază a fost în 1962. Președintele John F. Kennedy l-a primit pe premierul britanic Harold Macmillan.

Ce subiecte vor fi discutate în cadrul vizitei de stat a liderului chinez?

Președintele Xi Jinping, însoțit de Prima Doamnă a Chinei, Peng Liyuan, își începe vizita de trei zile în SUA, într-un context în care Washingtonul și Beijingul gestionează chestiuni precum comerțul, tarifele vamale, zăcămintele de metale rare, inteligența artificială, disputele privind Taiwanul și războiul cu Iranul.

Xi a intrat în limuzina sa blindată Hongqi N701, în timp ce Trump s-a deplasat cu renumita limuzină prezidențială „Bestia”.

Cei doi lideri urmează să poarte discuții cruciale, capabile să modeleze viitorul relațiilor dintre SUA și China.

Este prima vizită la Washington DC a liderului chinez după un deceniu

Este prima vizită a lui Xi Jinping în Statele Unite din noiembrie 2023, când s-a întâlnit atunci cu președintele Joe Biden înm Woodside, California.

Este, de asemenea, a treia întâlnire a liderului de la Casa Albă cu Xi Jinping de la începerea celui de-al doilea mandat după summitul de la Busan și întâlnirea bilaterală de la Beijing. Însă, este prima vizită a lui Xi la Washington DC din 2015.

O ceremonie de bun venit va avea loc astăzi la Casa Albă și va include o paradă militară grandioasă.

Xi consideră că SUA și China pot coexista împreună, ca superputeri

În baza aranjamentului actual, SUA au redus unele tarife aplicate produselor chinezești. China a relaxat restricțiile privind exportul de metale rare. Administrația Trump dorește ca Beijingul să achiziționeze mai multe produse agricole americane.

Xi a afirmat că China și SUA ar trebui să fie parteneri, nu rivali. El a mai spus că obiectivul Chinei de a deveni o națiune mai puternică și agenda lui Trump, „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou), pot coexista și pot aduce beneficii întregii lumi.

Inteligența artificială va juca, de asemenea, un rol important în cadrul vizitei, având în vedere competiția dintre SUA și China pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate în acest domeniu. Reprezentanți ai marilor companii americane de inteligență artificială sunt așteptați să participe la un dineu oficial găzduit de Trump și Melania.

Vizita lui Xi va continua cu o ceremonie oficială la Casa Albă, urmată de reuniuni și de dineul oficial. Se preconizează că el și Peng vor vizita Arhivele Naționale vineri, înainte de a pleca din Washington.

Sursa Video: The White House