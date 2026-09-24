Partidul Social Democrat îi solicită, joi, premierului desemnat Siegfried Mureşan, să-şi depună cât mai rapid mandatul, arătând că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcţii. Într-o postare pe Facebook, social-democrații vorbesc despre „mascarada Guvernului Mureșan”, „o încleștare pe funcții între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni și problemele presante ale țării”, ca reacție la informațiile despre formarea cabinetului Mureșan.

PSD cere din nou ca premierul desemnat Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul

„România este în criză, oamenii suferă, iar ei se bat pe funcţii! PSD denunţă mascarada «Guvernului Mureşan» care trebuie să înceteze cât mai repede! Asistăm la o încleştare pe funcţii între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni şi problemele presante ale ţării”, transmite PSD.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Social-democraţii subliniază că „românii sunt captivi în spectacolul unor amatori”.

„Amatori, dar aroganţi! O piesă în care marii apostoli ai «reformelor» şi ai «responsabilităţii» se bat, fără ruşine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiţiei şi toţi pe Ministerul Afacerilor Interne şi pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerităţii”, arată PSD.

Reprezentanții PSD mai transmit că „atât de mult s-au desprins de pământ, încât, în mod iresponsabil, Siegfried Vasile Mureşan anunţă că nu-şi depune mandatul, deşi ştie bine că n-are nicio şansă să obţină votul unei majorităţi parlamentare”.

„Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să îşi depună cât mai rapid mandatul.

România are nevoie de un guvern cu puteri depline! Un guvern care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcţii!”, mai precizează PSD.