Benzina a trecut de pragul de 10 lei/litru. Cât costă carburanții joi, 24 septembrie

Prețurile carburanților continuă să se mențină la niveluri foarte ridicate, iar benzina standard a trecut de pragul psihologic de 10 lei pe litru în mai multe benzinării. Motorina este și mai scumpă și se află la doar câțiva bani de nivelul de 11 lei pe litru.

Joi, 24 septembrie 2026, benzina standard se vinde în București cu prețuri cuprinse, în general, între 9,99 și 10,05 lei pe litru, în funcție de companie și de stația de alimentare.

Motorina standard este și mai scumpă. Un litru costă între 10,91 și 10,99 lei, ceea ce înseamnă că pragul de 11 lei este foarte aproape.

Benzina premium se vinde cu aproximativ 10,47-10,62 lei/litru, în timp ce motorina premium a depășit deja cu mult nivelul de 11 lei și ajunge la 11,68-11,78 lei/litru.

GPL-ul rămâne considerabil mai ieftin, la aproximativ 4,67-4,70 lei pe litru.

Benzina s-a scumpit din nou

Față de ziua precedentă, benzina s-a scumpit cu aproximativ șase bani pe litru în unele dintre stațiile monitorizate. Prețurile motorinei și GPL-ului au rămas, în schimb, relativ stabile.

La nivel național, media calculată joi dimineață era de aproximativ 10,01 lei/litru pentru benzina standard și 10,95 lei/litru pentru motorină.

În numai o săptămână, benzina s-a scumpit cu aproximativ patru bani pe litru, în timp ce în cazul motorinei creșterea ajunge la aproximativ 18 bani pe litru.

Peste 500 de lei pentru un plin de benzină

Depășirea pragului de 10 lei începe să se vadă serios și în bugetul șoferilor. La un preț de 10,05 lei/litru, alimentarea unui rezervor de 50 de litri cu benzină standard costă 502,50 lei.

Pentru aceeași cantitate de motorină, la un preț de 10,99 lei/litru, șoferul trebuie să scoată din buzunar 549,50 lei.

În cazul motorinei premium, un plin de 50 de litri poate ajunge la aproximativ 589 de lei, dacă prețul carburantului este de 11,78 lei/litru.