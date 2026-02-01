Prima pagină » Actualitate » Doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab, scoși din funcțiune. Guvernul a decis că nu mai prezintă interes

01 feb. 2026, 16:10, Actualitate
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab vor fi scoși din funcțiune, valorificați sau casați la decizia Guvernului pe motiv că nu mai prezintă interes public.

Guvernul se pregătește să treacă doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat. Acest lucru a fost elaborat într-o notă de fundamentare elaborată de Ministerul Transporturilor, relatează Mediafax.

Este vorba de „bunuri care fac parte din infrastructura feroviară publică interoperabilă a statului, propuse de către sucursală pentru disponibilizare motivat de următoarele aspecte: nu mai prezintă utilitate funcțională în exploatarea CF, au acumulat un grad avansat de uzură fizică și morală şi se află într-o stare avansată de degradare nemaiputând fi folosite în parametrii tehnici cu care au fost proiectate”, arată documentul, care insistă obsesiv pe ideea lipsei de utilitate funcțională, de uzare fizică și morală.

Procesul de scoatere din funcțiune

„În conformitate cu prevederile art. 288 şi al art. 361 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R“ – S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării”, arată Nota de Fundamentare la Secțiunea 2 și publicată pe portalul ministerului Transporturilor.

Este vorba despre 2.127 de metri de linii de cale ferată și de 9 aparate interoperabile, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea CFR SA – Sucursala regională București.

Motivația oficială: infrastructura „nu mai prezintă utilitate funcțională”, este „uzată fizic și moral” și se află „într-o stare avansată de degradare”.

