Un primar din Bacău, declarație extremă în ședința de Consiliu: „Cei care nu muncesc, nu merită să trăiască”

În cadrul unei ședințe de Consiliu Local din comuna Cleja, județul Bacău, primarul PNL Petru Iștoc a declarat, discutând despre ajutorul social , că persoanele care nu muncesc „nu merită să trăiască”, susținând că își asumă afirmațiile „pe proprie răspundere”, relatează știribazate.

Ședința Consiliului Local a avut loc joi, 29 ianuarie, iar subiectul ajutorului social a generat un discurs dur din partea edilului.

Discurs dur despre ajutorul social, invocând religia și munca

Discutând despre protecția socială, primarul PNL Petru Iștoc a susținut că doar persoanele care muncesc ar trebui să beneficieze de sprijin și a invocat inclusiv argumente religioase, citându-l pe Iisus Hristos.

„Dumnezeu ne-a creat la fel pe toți. Dacă unora dintre noi nu ne place munca…până la urmă, și Hristos spune «băi, fraților, cel care nu muncește, să nu mănânce». La muncă, fraților! Lăsăm socialul…vine cu 140 de lei…atâta vrea el.

Dacă mă credeți, se lasă de muncă, și când i-am zis «băi, du-te la muncă», mi-a zis «domnule, noi nu ne sculăm dimineața».

E greu să te scoli dimineața. Și atunci, ei nu merita sa trăiască. Eu declar pe propria raspundere că cei care nu muncesc, nu merită să trăiască!”

AUTORUL RECOMANDĂ