Trucul cu buretele pe calorifer pentru restabilirea umidității este eficient sau dăunează sănătății?

Iarna, anotimpul în care caloriferele funcționează constant, atmosfera interioară se schimbă vizibil. Aerul devine mai uscat, camerele sunt resimțite mai repede ca fiind inconfortabile, iar multe persoane caută soluții simple și rapide pentru a îmbunătăți situația din locuință. În acest context este menționat tot mai des un truc popular, care recomandă așezarea unui burete pe calorifer. Trucul este prezentat ca o metodă ușoară de a combate uscăciunea aerului, preia Ziarul românesc.de.

Iarna aerul rece de afară conține puțină umiditate, este introdus în locuință și apoi încălzit, ceea ce face ca umiditatea relativă să scadă. Acest proces poate avea efecte asupra pielii, căilor respiratorii și asupra senzației generale de confort, după cum relatează Ludwigshafen24. În acest context se pune întrebarea dacă un burete așezat pe calorifer poate fi o soluție reală. Sau este doar un truc fără efect semnificativ…

Ce efect are un burete așezat pe calorifer

Un burete umed pus pe calorifer ar trebui să crească ușor umiditatea aerului. Ideea este simplă: sub acțiunea căldurii, apa se evaporă din burete și ajunge în aerul din încăpere. Astfel, aerul poate fi perceput ca fiind mai puțin uscat, ceea ce este considerat mai plăcut, mai ales în camerele încălzite intens.

Principiul este similar cu alte metode cunoscute de evaporare pasivă. Suporterii trucului afirmă că aerul mai umed transportă căldura mai bine, iar camerele pot părea mai calde fără a modifica temperatura reală. Totuși, nu există dovezi serioase care să arate că un burete pe calorifer duce la economii măsurabile de energie.

Eficiență limitată și posibile riscuri

Problema principală este impactul real foarte redus. Un singur burete eliberează o cantitate minimă de umiditate, iar în încăperi mai mari sau bine aerisite efectul este aproape imposibil de măsurat. Specialiștii atrag atenția și asupra faptului că radioatoarele nu ar trebui acoperite sau blocate cu obiecte, deoarece acest lucru poate afecta distribuția căldurii.

În plus, există și riscuri de igienă: un burete menținut umed mult timp, fără a fi curățat sau schimbat regulat, poate deveni un mediu propice pentru bacterii și germeni. Umiditatea necontrolată poate favoriza condensul și, în cazuri nefavorabile, chiar apariția mucegaiului.

Din acest motiv, organizații pentru protecția consumatorilor, precum oekotest.de, recomandă soluții mai sigure și controlabile, cum ar fi evaporatoarele pentru calorifer, plantele de interior sau umidificatoarele electrice, pentru un aer interior mai sănătos.

Recomandarea autorului: Greșeala pe care o faci iarna, când simți că ai calorifere în casă care nu ma încălzesc bine. La ce trebuie să fii atent