Într-un moment în care imaginea sa publică este tot mai contestată, președintele Nicușor Dan a ales să se asocieze cu unul dintre cele mai cunoscute formate de divertisment din România. Cu ocazia împlinirii a 18 ani de la lansarea emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, șeful statului a transmis un mesaj public echipei Antena 1.

În mesajul său, președintele a felicitat atât prezentatorii, cât și echipa din spatele emisiunii și a comparat succesul din televiziune cu cel din politică, sugerând că validarea publicului este criteriul decisiv atât pe micul ecran, cât și în viața publică.

„La mulți ani, Răzvan și Dani, dvs. și echipei din spatele acestei emisiuni. Cred că, în meseria dvs., ca și în a noastră, există o singură regulă: dacă oamenii te plac, rămâi; dacă oamenii nu te plac, pleci. Și cred că ceea ce faceți dvs. important pentru societate este faptul că aduceți problemele reale ale oamenilor de zi cu zi într-o dezbatere purtată în termeni firești, reali, iar acesta este un lucru bun pentru societate. Succes și să ne vedem la 25 de ani”, a transmis Nicușor Dan.

„Super Neatza”, 18 ani de existență pe micul ecran

„Super Neatza cu Răzvan și Dani” este unul dintre cele mai longevive formate matinale din România, emisiunea sărbătorind duminică, 1 februarie, 18 ani de existență în grila Antena 1. De-a lungul timpului, matinalul a combinat divertismentul cu subiecte de actualitate și dezbateri pe teme sociale, atrăgând constant un public numeros.

