Au apărut primele verdețuri românești la tarabe. Cât costă cumpărăturile la piață

01 feb. 2026, 19:04, Social
Primele verdețuri românești și-au făcut apariția în piețe. Este vorba despre salată, ceapă și ridichi. Prețurile sunt cu mult mai mari față de anul trecut, iar asta se datorează frigului din ianuarie care a afectat producția și a crescut costurile întreținerii solariilor.

Românii pot cumpăra din piețe primele verdețuri românești, însă consumatorii trebuie să ia în calcul prețurile mult mai mari comparativ cu perioada aceasta a anului trecut.

Au apărut primele verdețuri românești în piețe

Potrivit Observatornews, temperaturile scăzute din ultima perioada au afectat producția, iar costurile de întreținere a solariilor a crescut. Dacă prețul angro pentru o salată verde pornește de la 1 leu sau 1,5 lei, în piețe el ajunge să fie dublu.

În momentul acesta, în piață, o legătură de ceapă verde costă 2 lei, o legătură de ridichii 5 lei, iar o salată costă de la 2,50 lei până la 5 lei. Legumicultorii ne-au spus că sunt nevoiți să majoreze prețurile la legumele de sezon, mai mult recoltarea este întârziată din cauza frigului, iar cantitățile disponibile sunt mai mici comparativ cu aceeași perioadă anului.

Producătorii avertizează că prețurile rămân mari în continuare pentru că producția este redusă, iar cheltuielile sunt ridicate.

