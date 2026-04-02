Cutremur puternic, joi dimineață, în Indonezia. Autoritățile au anunțat victime și pagube materiale

Un cutremur s-a produs joi dimineață, la ora locală 06:48, în largul micii insule indoneziene Ternate. Seismul a avut loc la o adâncime de 35 de kilometri, având o magnitudine de 7,4, a anunțat Institutul American de Geofizică (USGS), Magnitudinea comunicată inițial a fost de 7,8.

Potrivit unui oficial al serviciilor de urgență, citat de Agerpres, în urma seismului, o clădire s-a prăbușit și o persoană a fost găsită fără viață sub dărâmături.

„O persoană a murit, iar o alta a suferit o rană la picior, în urma prăbușirii unei clădiri la Manado, în provincia Sulawesi de Nord, la aproximativ 300 de kilometri de Marea Molucelor. Victima a fost îngropată sub dărâmăturile clădirii”, a precizat șeful echipelor locale de căutare și salvare.

Un corespondent al AFP, care locuiește la Manado, a descris situația, explicând că seismul i-a trezit pe rezidenți, care și-au părăsit în grabă locuințele.

Alertă de tsunami

De asemenea, autoritățile au emis o alertă de tsunami, iar valurile ar fi urmat să ajungă până în Japonia, dar între timp avertizarea a fost ridicată, conform Centrului de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii (Statele Unite).

Totuși, deși alerta inițiată de tsunami a fost anulată, au fost înregistrate valuri de 30 de centimetri în primele două ore de după cutremur în provincia Maluku de Nord, la nord de Ternate.

De asemenea, Agenția Geologică Indoneziană BMKG a anunțat că valuri de 20 de centimetri au fost semnalate și la Bitung, pe insula Sulawesi, la aproximativ 270 de kilometri vest de Ternate.

Totodată, PTWC a mai avertizat cu privire la valuri mai mici de 30 de centimetri, care ar putea atinge Insulele Guam, Japonia, Malaezia, Palau, Filipine și Taiwan.

Indonezia, afectată des de cutremure

Indonezia este adesea afectată de astfel de cutremure, din cauza poziției sale pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă de activitate seismică intensă, unde plăcile tectonice se ciocnesc și care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est, până în bazinul Pacificului.

În ianuarie 2021, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a zguduit și insula Sulawesi, ucigând atunci peste 100 de persoane, iar mii de oameni au rămas fără locuințe.

Autorul mai recomandă:

Cutremur de 5,6 în Indonezia. Peste 40 de persoane au murit și 300 au fost rănite

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs în largul provinciei Malaku de Nord din Indonezia

Cutremur puternic în Asia. Unde s-a resimțit cel mai puternic și care sunt informațiile despre eventuale victime și pagube materiale

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe