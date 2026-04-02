Cutremur puternic, joi dimineață, în Indonezia. Autoritățile au anunțat victime și pagube materiale

Un cutremur s-a produs joi dimineață, la ora locală 06:48, în largul micii insule indoneziene Ternate. Seismul a avut loc la o adâncime de 35 de kilometri, având o magnitudine de 7,4, a anunțat Institutul American de Geofizică (USGS), Magnitudinea comunicată inițial a fost de 7,8.

Potrivit unui oficial al serviciilor de urgență, citat de Agerpres, în urma seismului, o clădire s-a prăbușit și o persoană a fost găsită fără viață sub dărâmături.

„O persoană a murit, iar o alta a suferit o rană la picior, în urma prăbușirii unei clădiri la Manado, în provincia Sulawesi de Nord, la aproximativ 300 de kilometri de Marea Molucelor. Victima a fost îngropată sub dărâmăturile clădirii”, a precizat șeful echipelor locale de căutare și salvare.

Un corespondent al AFP, care locuiește la Manado, a descris situația, explicând că seismul i-a trezit pe rezidenți, care și-au părăsit în grabă locuințele.

Alertă de tsunami

De asemenea, autoritățile au emis o alertă de tsunami, iar valurile ar fi urmat să ajungă până în Japonia, dar între timp avertizarea a fost ridicată, conform Centrului de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii (Statele Unite).

Totuși, deși alerta inițiată de tsunami a fost anulată, au fost înregistrate valuri de 30 de centimetri în primele două ore de după cutremur în provincia Maluku de Nord, la nord de Ternate.

De asemenea, Agenția Geologică Indoneziană BMKG a anunțat că valuri de 20 de centimetri au fost semnalate și la Bitung, pe insula Sulawesi, la aproximativ 270 de kilometri vest de Ternate.

Totodată, PTWC a mai avertizat cu privire la valuri mai mici de 30 de centimetri, care ar putea atinge Insulele Guam, Japonia, Malaezia, Palau, Filipine și Taiwan.

Indonezia, afectată des de cutremure

Indonezia este adesea afectată de astfel de cutremure, din cauza poziției sale pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă de activitate seismică intensă, unde plăcile tectonice se ciocnesc și care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est, până în bazinul Pacificului.

În ianuarie 2021, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a zguduit și insula Sulawesi, ucigând atunci peste 100 de persoane, iar mii de oameni au rămas fără locuințe.

