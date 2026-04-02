Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: "România astăzi este condamnată de actualul guvern la neputință pentru a fi exploatată"

Oana Zvobodă

Astăzi, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au przentat fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii de la Curtea de Apel București au convocat azi un nou termen la cererea procurorilor după decizia de a se exclude de la dosar o serie de declarații și probe.

Vezi galeria foto
4 poze

Update 14:10:Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Curtea de Apel:

Vă mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc oamenilor prezenți astăzi aici. Este o jertfă care va aduce rezultate, pentru că, așa cum spunea Brâncuși, nu există energie morală risipită în zadar. Așa că mulțumesc tuturor oamenilor care sunt prezenți de fiecare dată alături de noi.

Referitor la ziua de astăzi, avem convingerea că justiția trebuie să fie temelia societății și să vadă adevărul, nu să fie acoperișul abuzului. Așa că, în acest context, cu siguranță că avem drumul clar din punct de vedere al adevărului, pe care, în ultima instanță, ultimul judecător este Dumnezeu.

Cu privire la ce m-ați întrebat, desigur, am spus acest lucru cu ceva timp înainte. Este o dovadă clară a iresponsabilității acestui guvern și, de altfel, cred că România astăzi este condamnată de către actualul guvern la neputință pentru a fi exploatată. Pentru că, în numele progresului, al globalismului, al proeuropenismului, ni s-a luat suveranitatea, demnitatea și vocea — adică libertatea de exprimare. Nu cred că mai există astăzi democrație în România, pentru că nu mai este baza ei, și anume libertatea de exprimare. România a fost redusă la o colonie obedientă, golită de memorie și tăcută de frică. Și sub pretextul acestei integrări s-a produs un jaf organizat, pentru că astăzi, în România, nu mai funcționează aproape nimic; nu se mai produce aproape nimic, ci doar se consumă ceea ce ne dictează ceilalți, în funcție de ceea ce decid ei să ne dea.

Practic, mai mult de 70% din tot ceea ce se mișcă în această țară este dat doar de consum. Prin urmare, exportăm, la prețuri de nimic sau pe nimic, bogăția țării date nouă de Dumnezeu și importăm produse finite, de o calitate îndoielnică și la prețuri care sărăcesc poporul român.

Exemplul concret: se exportă grâu românesc și se importă aluat congelat din străinătate. Aceasta nu mai este economie națională, este asasinat economic. În plus, am auzit și eu, ca și dumneavoastră, că același guvern iresponsabil a ratificat acordul Mercosur. Acordul Mercosur este un act, în primul rând, antinațional, de o gravitate inimaginabilă dacă este aplicat, pentru distrugerea economiei — în mod special a agriculturii. Și de aici, sigur că punem semnul întrebării clar asupra întregului mers al societății ulterior.Analiză economică

Acordul Mercosur are ca miză specială pământul — este o matematică foarte simplă: dacă prețul tău de producție este mai mare decât cel al produsului importat, ai ieșit din piață. O piață care, oricum, este controlată de către activismul globalist sau proeuropenism. Și de aici, pământul se vinde. În momentul în care se vinde, discutăm despre un feudalism modern, despre o iobăgie economică fără lanțuri. Prin urmare, Uniunea Europeană, prin acordul Mercosur, s-a transformat într-un C.A.P. modern.

Și dacă ne uităm la activitatea guvernului din momentul în care s-a instalat — oricum un guvern ilegitim — observați că nu a avut decât o singură activitate: taxe și impozite. Actualul guvern nu a avut o altă activitate, nu a construit nimic, nu a creat nimic, ci doar a lovit în cetățeanul român. Și asta a alimentat intenționat sărăcia în această țară, și a făcut-o pentru a ține sub presiune poporul român, ca să fie nu doar sărăcit, ci și să trăiască în frică, devenind dependent de exterior.

Prin urmare, este un act de o gravitate inimaginabilă tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și consider că este un guvern, de departe, toxic față de tot ceea ce se întâmplă astăzi în România. Când cheltuiești un leu în economia locală, pentru țăranul român, acesta generează cel puțin 2,6 lei în comunitatea locală. Dacă același leu însă îl folosești cumpărând un produs din import, evident că acel leu pleacă în aceeași zi afară. Cu alte cuvinte, suntem mai săraci decât în ziua precedentă. Asta face astăzi guvernul României: sărăcește țara cu bună știință.

Este apelul meu către toată România: ridicați-vă să rămânem statornici în credință! Este nevoie să fim conștienți că pământul este al nostru și destinul este al nostru. Viitorul țării stă doar în interiorul ei, în iubirea de pământ, de limbă, de cultură și, evident, de dragoste pentru țara ta. Aici și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem înainte, pentru că dreptatea este doar a Lui.”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din instanță.

Update 14:05: Călin Georgescu a ieșit din sală, sub aplauzele susținătorilor săi.

Update 12:55: Călin Georgecu a ajuns la Curtea de Apel București. Fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat de un copil și mama acestuia. Cei doi l-au rugat pe Georgescu să accepte o fotografie.

Update 12:00: În ciuda vremii capricioase, zeci de susținători îl așteaptă pe Călin Georgescu în fața Curții de Apel București.

Update 11:34: Susținătorii lui Călin Georgescu îl așteaptă în fața Curții de Apel.

Știre inițială

Zi importantă pentru Călin Georgescu și Horațiu Potra, în dosarul tentativei de lovitură de stat

Călin Georgescu, Horațiu Potra și generalii acestuia sunt citați să se prezinte din nou în sala de judecată de la Curtea de Apel București, relatează Antena 3 CNN.

Procurorii de la Parchetul General trebuie să spună ce vor să facă pe mai departe: dacă vor să continue cu acuzațiile deja trimise în judecată sau dacă vor cere să se revină în faza de urmărire penală, să refacă dosarul de la zero. În acest dosar, Georgescu este acuzat pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de alte 20 de persoane printre care și Horațiu Potra.

La termenul trecut de la Curtea de Apel București, judecătorii au decis că trebuie să fie scoase din dosar mai multe declarații ale unor persoane implicate în acest dosar.

De asemenea, Horațiu Potra așteaptă astăzi decizia judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind măsura de arest preventiv. El se află sub această măsura încă de când a fost adus înapoi în țară din Dubai. Potra va fi scos și el din arest și adus sub escortă la sediul instanței.

