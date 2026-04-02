Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat pe tema retoricii de forță aplicate de SUA de la începutului anului. În pofida impresionantului arsenal etalat în Iran, colosul militar dă semne de oboseală. Analistul atrage atenția că toate marile imperii se prăbușesc, mai devreme sau mai târziu. O astfel de nucă tare, care ar putea accelera colapsul Americii, poate fi China. 

Aducând în discuție Polonia, care a refuzat să participe la programul de înarmare european SAFE, Ștefan Popescu a observat că marile puteri militare ale planetei, inclusiv SUA, încep să-și piardă credibilitatea. La un moment dat, ajung să se prăbușeasă sub propria greutate.

Mărul otrăvit al China pentru SUA

Un aspect esențial al politicii globale plasează China într-o poziție ascendentă în raport cu SUA, căreia pare să îi întindă o capcană.

Apropo de credibilitatea Statelor Unite ale Americii. Un aliat precum Polonia, expus precum Polonia, care refuză. Și refacerea stocurilor va lua foarte mult timp, pentru că liniile industriale au și ele o anumită limită. Plus că Statele Unite ale Americii le-au oferit chinezilor o enciclopedie deschisă a felului în care operează de pe grupuri aeronavale. Dacă s-ar produce o criză în Taiwan, cu ce ar interveni americanii? Cu grupuri aeronavale. Au accelerat și le-au deschis ușa larg chinezilor pentru a studia metodele de intervenție, timpi și așa mai departe, a explicat analistul. 

Victoria te poate epuiza

“Asta arată, știți, tot timpul puterile imperiale sunt și pe o curbă. Declinul poate fi accelerat de asemenea erori. Și chiar dacă ar fi fost un război victorios, uneori trebuie să te gândești și la costurile victorieiPentru că victoria de multe ori te poate epuiza. Istoria ne-a dat foarte multe exemple, de la romanii din faza târzie încoace“.

Lupta internă va diminua prezența SUA în lume

Chestionat de moderator cum privesc opozanții lui Trump acest război, invitatul a reliefat că alegerile de peste Ocean vin cu consecințe care ar putea fi devastatoare pentru cealaltă jumătate a mandatului lui Trump. Însă, acestea pot afecta inclusiv România.

Și pentru noi iarăși, pentru că gândiți-vă un război între congres și administrația republicană… Următorii doi ani vor fi numai despre campania, despre noul mandat la Casa Albă. Și bineînțeles, alegeri pentru Congres din nou.Toată această criză politică internă, luptă politică tot mai ascuțită cred că va împiedica și mai mult Statele Unite ale Americii să fie prezente în lume. 

Ștefan Popescu, analiza momentului: Semnificația declarației premierului Bolojan privind renunțarea la veto în Uniunea Europeană

Trei nave ale Chinei au reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Ce alte țări au mai primit permisiunea Teheranului

