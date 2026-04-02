Trump și Macron, „la cuțite”, pe fondul tensiunilor din Ormuz: „Este maltratat de soția sa și abia își revine”

Președintele Donald Trump a lansat din nou un nou atac dur la adresa lui liderului francez, Emmanuel Macron, pe fondul tensiunilor privind Strâmtoarea Ormuz. Liderul SUA critică în termeni duri lipsa de implicare a Europei în criza globală.

Președintele Donald Trump a stârnit un nou val de controverse după ce l-a atacat public pe președintele francez, Emmanuel Macron, afirmând că acesta „este maltratat de către soția sa și abia își revine”, potrivit Profit.ro.

„Î sun pe Macron din Franța, a cărui soție îl tratează extrem de rău și care încă se reface după ce a obținut funcția. Și îi spun: „Emmanuel, ne-ar plăcea să primim ceva ajutor în Golf, chiar dacă batem recorduri, eliminăm oamenii răi și distrugem rachetele balistice. Ne-ar plăcea să primim puțin ajutor. Dacă ai putea, ai putea, te rog, să trimiți nave imediat? >. I-am spus: „Nu, nu, nu am nevoie după ce războiul va fi câștigat, Emmanuel”, a spus Trump.

Sursa video -X/@clashreport

Declarația controversată a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și aliații europeni privind implicarea în criza din Strâmtoarea Ormuz.

Trump a făcut referire la un episod din mai 2025, în timpul unui turneu în Asia de Sud-Est, când Brigitte Macron l-ar fi atins pe față pe liderul francez, moment care a fost intens comentat în spațiul public.

Cresc tensiunile între Trump și Macron

Totodată, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea după o convorbire telefonică recentă cu Emmanuel Macron, în care i-ar fi cerut sprijin militar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că aliații SUA vor fi responsabili de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, îndemnându-i să „își adune curajul amânat” și să conducă o operațiune de recâștigare a controlului asupra acestei căi navigabile vitale.

„Statele Unite nu importă aproape deloc petrol prin Strâmtoarea Hormuz și nu vor mai importa nici în viitor. Nu avem nevoie de el Mergeți în strâmtoare și pur și simplu preluați-o, protejați-o, folosiți-o în interes propriu”, a spus Trump.

Donald Trump a reluat și criticile la adresa NATO, sugerând că alianța nu este pregătită să intervină în situații de criză majoră.

„Mulți dintre ei au spus că «vom fi acolo după terminarea războiului». Așa am descoperit NATO. NATO nu va fi acolo, dacă avem o criză mare”, a declarat șeful de la Casa Albă.

Conform Agenției Internaționale pentru Energie, prin Strâmtoarea Hormuz trece aproximativ 20% din consumul mondial de petrol, iar marea majoritate a țițeiului transportat ajunge în Asia, care depinde în mare măsură de importurile de petrol și gaze din statele din Golf.

