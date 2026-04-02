Ce trebuie să faci și de ce acte ai nevoie pentru a-ți schimba numele după căsătorie sau divorț

Căsătoria sau divorțul nu înseamnă doar o schimbare în viața personală, ci și una administrativă. Numele ales implică obligații clare, termene stricte și o listă de documente care trebuie actualizate rapid. În România, zeci de mii de cupluri trec anual prin căsătorie sau divorț, iar alegerea numelui nu mai urmează un tipar rigid.

Termen limită pentru acte

Dacă în trecut majoritatea femeilor preluau automat numele soțului, astăzi există mai multe variante: păstrarea numelui propriu, alipirea numelor sau chiar menținerea numelui după divorț.

Decizia se ia la momentul căsătoriei sau se stabilește prin hotărârea de divorț, dar vine la pachet cu obligații administrative clare. Schimbarea numelui trebuie reflectată în acte în maximum 15 zile de la căsătorie.

Primul act care trebuie schimbat este cartea de identitate. Fără acest pas, nu poți actualiza nimic altceva. După obținerea noului buletin, urmează pașaportul, permisul auto, documentele mașinii, actele bancare, contractul de muncă și eventualele acte de proprietate.

Amânarea acestor modificări duce de la blocaje bancare până la dificultăți la angajator sau în relația cu instituțiile statului.

Poți pleca în luna de miere cu numele vechi?

Da, dar cu precauții. Dacă pașaportul este încă valabil, poate fi folosit, însă toate rezervările trebuie făcute pe același nume.

Chiar și așa, există riscuri. Autoritățile recomandă actualizarea rapidă a documentelor, pentru a evita situații neplăcute la frontieră sau eventuale sancțiuni.

Ce opțiuni ai după divorț

La finalul unui divorț, numele nu se schimbă automat. Foștii soți pot decide fie revenirea la numele anterior, fie păstrarea celui din căsătorie.

Legea permite păstrarea numelui chiar și fără acordul fostului partener, dacă acest lucru este prevăzut în hotărârea de divorț. Indiferent de variantă, urmează același proces ca în cazul căsătoriei. Actualizarea cărții de identitate este prioritară.

