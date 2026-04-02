Filipe Coelho, antrenorul portughez al Universității Craiova, și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal din Bănie, a anunțat clubul, miercuri, pe site-ul său oficial.

„Liderul vestiarului Științei continuă misiunea în Cetatea Băniei! Filipe Coelho a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova pentru încă un an. Mult succes în continuare, Mister! Alături de el, aceeași linie de front: antrenorii secunzi, Bruno Romao și Markus Berger”, se arată în comunicat.

Vineri se reia Superliga! Filipe Coelho prelungește cu Craiova, primul meci este FC Botoșani – FCSB

Filipe Coelho (45 ani) fusese numit în funcția pe 11 noiembrie 2025, în locul lui Mirel Rădoi.

Tehnicianul a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, în liga a doua lusitană.

Universitatea se afla pe locul al patrulea în Superligă după 16 etape, la șase lungimi de liderul FC Rapid București, iar acum este pe locul secund, la egalitate cu liderul Universitatea Cluj.

Vineri se joacă FC Botoșani – FCSB, primul meci după ce naționala României a ratat participarea la Mondialul din America.

„E foarte, foarte important. Unu la mână pentru că jucăm cu FCSB și lumea vine la stadion. Și un amical dacă ar fi, eu văd nebunia pentru bilete. Cred că e deja sold-out. Eu vreau să joc împotriva FCSB-ului pentru că are o rețetă financiară.

Vrem să facem un meci bun, mereu este un challenge un duel contra lor. Dacă faci punct sau puncte înseamnă că ești o echipă bună. Dacă nu, nu. Nu am văzut ce absențe are FCSB, nu am avut timp de lucrul acesta.

Nici nu contează ce absențe au, lotul este unul valoros. Din câte am înțeles, Marius Croitoru are și el anumite absențe”, a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

Programul etapei a 3-a

Vineri, 3 aprilie

Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB

Sâmbătă, 4 aprilie

Ora 15.00 Oţelul Galaţi – FC Hermannstadt

Ora 19.30 FC Argeş – Dinamo Bucureşti

Duminică, 5 aprilie

Ora 15.00 UTA Arad – FC Metaloglobus Bucureşti

Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Rapid – Universitatea Cluj

Luni, 6 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj