Localitatea din România în care oamenii riscă să rămână izolați după ce un drum de 3,5 milioane de euro s-a surpat

Situație critică în județul Buzău, unde sute de oameni riscă să rămână complet izolați din cauza prăbușirii unui drum recent reabilitat. Drumul Județean 102C, singura cale de acces dintre satul Buda-Crăciunești și centrul comunei Cislău, s-a surpat în urma ploilor abundente, la doar cinci ani de la finalizarea lucrărilor.

Investiția, în valoare de 3,5 milioane de euro, a fost finanțată de Consiliul Județean Buzău și ar fi trebuit să asigure o legătură sigură și durabilă pentru cei aproximativ 600 de locuitori ai satului.

În realitate, oamenii se confruntă acum cu un risc major. Drumul, esențial pentru accesul către primărie, școală sau servicii medicale, se degradează de la o zi la alta, potrivit ObservatorNews.ro.

În prezent, circulația se desfășoară cu dificultate, pe un singur sens, însă autoritățile avertizează că situația se poate agrava rapid. Există riscul ca noi porțiuni din carosabil să cedeze. Lucru care ar duce inevitabil la închiderea completă a drumului și izolarea comunității.

Ironia sorții: garanția lucrării a expirat

Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, Adrian Petre, a explicat că problemele au fost generate de precipitațiile abundente și de diferențele de nivel din zonă.

„Din cauza precipitaţiilor abundente şi diferenţelor de nivel este posibil să mai apară şi în alte zone”, a declarat Adrian Petre, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Buzău, conform sursei menționate mai sus.

Ironia situației este că garanția lucrării a expirat recent, ceea ce înseamnă că reparațiile vor fi suportate din bugetul public. Autoritățile sunt nevoite acum să intervină pe cheltuiala proprie, după realizarea unei expertize tehnice și întocmirea unui proces-verbal de calamitate.

„Va trebui să facem o expertiză şi să intervenim după ce primim procesul verbal de calamitate”, mai spune Adrian Petre, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Buzău.

