Ion Cristoiu: „Prin DNA, Sistemul sare în sprijinul lui Ilie Bolojan”

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă pastilă video, că „prin DNA Sistemul sare în sprijinul lui Ilie Bolojan”.

„Scena noastră politică, ba chiar și scena noastră publică, e dominată de ceea ce am putea numi, cu literă mare – începând, campania PSD de răsturnare a lui Ilie Bolojan. Țin să precizez, să reamintesc un lucru spus de mine și în jurnalul meu video din fiecare seară și la diferite emisiuni și în această pastilă, Partidul Social Democrat a ajuns la concluzia că actuala coaliție de guvernare nu mai poate funcționa avându-l premier pe Ilie Bolojan.

Principala acuzație, și sunt de acord cu ea, e faptul că Ilie Bolojan a încălcat voința populară estimată prin vot și, deși în decembrie 2024, românii au votat pentru PSD și, după părerea mea, pentru AUR, deci pentru o parte a scenei noastre politice, Ilie Bolojan, singur și pus din afară, a făcut o alianță cu USR și întreaga guvernare din ultimul an, de fapt, nu a ținut cont de raportul de forțe din interiorul coaliției, adică PSD – totuși – are majoritatea (45% din parlamentari) și a transformat această guvernare într-o guvernare USR. În felul acesta, un partid de 7%, de nișă, a ajuns să conducă țara, numai și numai pentru că Ilie Bolojan ținea neapărat să fie premier.

Deci se pune problema acum ca Ilie Bolojan să fie înlocuit de PNL cu un alt lider PNL, sigur mult mai înțelept decât Ilie Bolojan, și coaliția merge mai departe. E clar că Partidul Social Democrat nu mai poate da înapoi. Există două soluții: Una simplă… PNL renunță la Ilie Bolojan și rămâne la guvernare, dar cu un alt premier, sau nu renunță și atunci se produce o criză politică. PSD este condamnat, în acel moment, să treacă în opoziție. Vom avea un guvern minoritar, PNL-USR, sprijinit – culmea – de AUR. Asta se conturează, care ar fi un dezastru pentru România. Te-ai aștepta ca Ilie Bolojan să aibă minimum de luciditate, să-i zicem de patriotism, ca să folosesc un termen contestat de el și de către USR, să plece… și în felul ăsta lucruri s-a rezolva, în două zile am avea un nou guvern cu aceeași coaliție, fără zvârcolirile pe care le-ar produce plecarea PSD în opoziție. Numai că Ilie Bolojan nu vrea și atunci și-a pus și el, fiind sprijinit și el de o parte a sistemului, în mișcare o întreagă mașinărie de contracarare.

În primul rând sistemul, partea de sistem, a pus în mișcare DNA, care – brusc – l-a reținut pe unu’ Cristian Anton, directorul la Autoritatea Rutieră Română, cu tot tărăboiul, stenograme compromițătoare date în presa procurorilor DNA, dar având în vedere că acest domn a fost șef de cabinet la Sorin Grindeanu, el nu este anchetat pentru ce a făcut ca șef de cabinet, ci ca director la Autoritatea Rutieră Română, mașinăria de propagandă de partid și de stat a lui Ilie Bologan a pornit o campanie acuma împotrivă, sugerând – dacă nu chiar acuzând – că, de fapt, Sorin Grindeanu este vinovat de afacerile pe care le-a făcut directorul de la Autoritatea Rutieră Română. O prostie, considerând că Sorin Grindeanu va da înapoi. N-are cum să dea înapoi, pentru că dacă el renunță la această campanie și se împacă cu situația, să admitem, este dat- în doi timp și trei mișcări – cu cracii în sus de la conducerea PSD.

După asta, a fost aruncat în joc celebrul Constantin Toma. Ăsta este primarul de Buzău și nu am văzut, în viața mea, un PSD-ist mai USR-ist ca ăsta. N-am înțeles de ce stă în PSD, n-are nicio treabă, este un trotinetist perfect. Și el a declarat, acum, că nu-i numai el care-l sprijină pe Bolojan, sunt mulți colegi de-ai lui care consideră că Bolojan omul potrivit la locul potrivit, îaceste vremuri nepotrivite. Deci, Constantin Toma întinde o limbă, pe Autostrada 7 (A7), către fundul lui Ilie Bolojan, ca să îl laude. După asta, interviul ăla din Le Figaro este prezentat de Cotidianul, care este o fortăreață a USR-ismului, a fost cucerită tot cu banii sistemului, că de fapt interviul ăla reprezintă lecții de guvernare… și multe, multe altele. Deci, Ilie Bologan se apără, inclusiv apelând și la DNA”, a spus Ion Cristoiu.

