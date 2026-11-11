Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, sunt aşteptaţi la „Brătienii pentru PACE”. Liberalii vizaţi spun că nu pleacă din PNL

Senatorii din nou-înfiinţatul partid PACE Întâi România informează că poartă discuţii exploratorii cu omologii din PNL care sunt pasibili de excludere din partid.

„Senatori din aripa liberal-conservatoare a PNL poartă discuții cu parlamentarii partidului PACE – Întâi România pentru constituirea unui grup parlamentar mixt în Senat, denumit „Brătienii pentru PACE”. Inițiativa urmărește coagularea unei formule de centru-dreapta care să întrunească pragul minim de șapte membri cerut de Regulamentul Senatului. Termenul de 10 zile expiră marțea viitoare, iar în plenul de miercuri vom vedea excluderile și atunci se va putea discuta oficial”, informează cei de la PACE Întâi România.

Cum răspund „puciştii” liberali la invitaţia celor de la PACE

La rândul lor, cei din tabăra conservatoare a liberalilor au declarat, pentru Gândul, că „Nu există astfel de discuţii” şi că totul se referă la modul în care „s-au gândit unii ca să vorbească lumea despre ei”.

Alte surse din tabăra „puciştilor” mai spun că „nu au existat astfel de discuţii” şi că „totul este o prostie”.

„Ei vor grupuri cu oricine, dar știu că pleacă la PSD majoritatea, săptămâna viitoare. Iar noi nu plecăm din PNL”, spun alte surse.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dat un ultimatum grupului de liberali care au depus acțiuni în instanță împoriva formațiunii după Congresul Extraordinar din iunie, anul acesta. Așa zișii „puciști” din PNL au termen 10 zile să se supună ordinelor conducerii, sau vor fi eliminați din partid.

„Au zece zile termen, de azi”, au precizat surse din partid(8 noiembrie 2026).

Amintim că scindarea la nivelul Partidului Național Liberal a avut loc în iunie 2026, după ce prim-vicepreședintele Adrian Veștea a fost numit premier desemnat de către Nicușor Dan. Conducerea PNL a acuzat că numirea liberalului s-a întâmplat fără consultarea formațiunii.