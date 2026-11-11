CNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit șapte oferte la contractul pentru achiziția serviciilor de întocmire a documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor de asistență și reprezentare pentru exproprierea/transferul imobilelor necesare proiectării și execuției Drumului Expres Focșani-Brăila.

Ofertele depuse, potrivit CNIR, sunt următoarele:

PROMETER M&G SRL;

Primul Meridian (Lider), NEAGU – TUNEA SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI,CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT CHIRILA CLAUDIA SORINA; BIROU DE MEDIATOR (Asociere)

Asociere CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L (Lider),SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI TEAHA & FUZESI (Asociere)

TOPOEXIM EXPERT (Lider),Portnoi si Asociatii SPARL (Asociere)

ACADASTRU ONLINE CONSULT (Leader),Mondev Real Estate (Asociere)

PROTELCO (Lider),East Bridge Srl,BRICIU TRAIAN-CORNEL – CABINET DE AVOCAT,S.P.A.R.L. Dragomir, Lefter, Nita și Asociatii,Drumaru Sebastian Mihai Cabinet de Avocat (Asociere)

STEREOGIS PROIECT SRL (Leader),MS Dumitrascu si Asociatii – Societate civila de avocati,Gherghe și Asociații – Societate Civilă de Avocați,GEOVERTEX (Asociere).

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Contractul are o valoare de 14 milioane lei fără TVA

Contractul pentru achiziția serviciilor de întocmire a ,,documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de Drum Expres Focșani-Brăila” pentru un număr total de 3632 de imobile are o valoare de 14 milioane lei (fără TVA) și o durată de 19 luni.

Din totalul imobilelor vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată (8,5 milioane mp) pe teritoriul localităților:

Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu, Măicănești din jud. Vrancea,

Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu din jud. Brăila;

Drumul Expres Focșani-Brăila este cel mai lung tronson de drum de mare viteză

Hotărârea Guvernului nr. 499/26.06.2026 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Focșani-Brăila”, județele Vrancea și Brăila, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 03 iulie 2026.

Valoarea despăgubirilor este de aproximativ 36 milioane lei.

Drumul Expres Focșani-Brăila este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute:

57 de structuri (poduri/viaducte)

șase noduri rutiere (Nodul Focșani-intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila -intersecție Drum Expres Buzău-Brăila).

două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

Constructorul este Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) – TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB – ARCADA COMPANY SA.