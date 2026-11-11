Prima pagină » Știri » CNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată

CNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată

Cristian Lisandru
CNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit șapte oferte la contractul pentru achiziția serviciilor de întocmire a documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor de asistență și reprezentare pentru exproprierea/transferul imobilelor necesare proiectării și execuției Drumului Expres Focșani-Brăila.

Ofertele depuse, potrivit CNIR, sunt următoarele:

  • PROMETER M&G SRL;
  • Primul Meridian (Lider), NEAGU – TUNEA SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI,CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT CHIRILA CLAUDIA SORINA; BIROU DE MEDIATOR (Asociere)
  • Asociere CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L (Lider),SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI TEAHA & FUZESI (Asociere)
  • TOPOEXIM EXPERT (Lider),Portnoi si Asociatii SPARL (Asociere)
  • ACADASTRU ONLINE CONSULT (Leader),Mondev Real Estate (Asociere)
  • PROTELCO (Lider),East Bridge Srl,BRICIU TRAIAN-CORNEL – CABINET DE AVOCAT,S.P.A.R.L. Dragomir, Lefter, Nita și Asociatii,Drumaru Sebastian Mihai Cabinet de Avocat (Asociere)
  • STEREOGIS PROIECT SRL (Leader),MS Dumitrascu si Asociatii – Societate civila de avocati,Gherghe și Asociații – Societate Civilă de Avocați,GEOVERTEX (Asociere).

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Contractul are o valoare de 14 milioane lei fără TVA

Contractul pentru achiziția serviciilor de întocmire a ,,documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de Drum Expres Focșani-Brăila” pentru un număr total de 3632 de imobile are o valoare de 14 milioane lei (fără TVA) și o durată de 19 luni.

Din totalul imobilelor vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată (8,5 milioane mp) pe teritoriul localităților:

  • Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu, Măicănești din jud. Vrancea,
  • Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu din jud. Brăila;

Drumul Expres Focșani-Brăila este cel mai lung tronson de drum de mare viteză

Hotărârea Guvernului nr. 499/26.06.2026 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Focșani-Brăila”, județele Vrancea și Brăila, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 03 iulie 2026.

Valoarea despăgubirilor este de aproximativ 36 milioane lei.

Drumul Expres Focșani-Brăila este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute:

  • 57 de structuri (poduri/viaducte)
  • șase noduri rutiere (Nodul Focșani-intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila -intersecție Drum Expres Buzău-Brăila).
  • două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

Constructorul este Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) – TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB – ARCADA COMPANY SA.

Valoare contract: 4,29 miliarde lei, finanțare prin Programul Transport 2021-2027, precizează reprezentanții CNIR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSPeste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi
10:58
Peste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi
Gândul de VremeCod galben emis de ANM, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București
10:13
Cod galben emis de ANM, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București
ANALIZA de 10Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace
10:00
Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace
SCANDALOSSamuel Misaroș, preotul care s-a certat în public cu filologul Papahagi, urmărire ca-n filme cu mașina de Poliție
08:59
Samuel Misaroș, preotul care s-a certat în public cu filologul Papahagi, urmărire ca-n filme cu mașina de Poliție
FLASH NEWSPetrișor Peiu anunță că AUR va vota o moțiune de cenzură depusă de PNL și USR împotriva guvernului Niculescu. Care este, însă, marea provocare
15:25
Petrișor Peiu anunță că AUR va vota o moțiune de cenzură depusă de PNL și USR împotriva guvernului Niculescu. Care este, însă, marea provocare
FLASH NEWSRheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei
12:22
Rheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Cine sunt primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe
Click
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O proteină din sânge a fost asociată cu tinitusul, ceea ce ar putea duce la o diagnosticare mai ușoară
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
FLASH NEWSPreședintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
12:05
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
REACȚIELiberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
12:04
Liberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
NEWS ALERTCum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
12:04
Cum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
11:58
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
ULTIMA ORĂDacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
11:53
Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
FLASH NEWSUn stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
11:50
Un stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului

Cele mai noi

Trimite acest link pe