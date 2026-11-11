CNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit șapte oferte la contractul pentru achiziția serviciilor de întocmire a documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor de asistență și reprezentare pentru exproprierea/transferul imobilelor necesare proiectării și execuției Drumului Expres Focșani-Brăila.
Ofertele depuse, potrivit CNIR, sunt următoarele:
Contractul pentru achiziția serviciilor de întocmire a ,,documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de Drum Expres Focșani-Brăila” pentru un număr total de 3632 de imobile are o valoare de 14 milioane lei (fără TVA) și o durată de 19 luni.
Din totalul imobilelor vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată (8,5 milioane mp) pe teritoriul localităților:
Hotărârea Guvernului nr. 499/26.06.2026 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Focșani-Brăila”, județele Vrancea și Brăila, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 03 iulie 2026.
Valoarea despăgubirilor este de aproximativ 36 milioane lei.
Drumul Expres Focșani-Brăila este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța.
Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute:
Constructorul este Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) – TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB – ARCADA COMPANY SA.
Valoare contract: 4,29 miliarde lei, finanțare prin Programul Transport 2021-2027, precizează reprezentanții CNIR.