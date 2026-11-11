Un stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului

Trei copii cu vârste cuprinse între 8 şi 11 ani au fost răniţi, miercuri dimineaţă, după ce au fost loviţi de un stâlp căzut pe trotuarul pe care se aflau, din localitatea Boghiş, judeţul Sălaj, în urma unui accident rutier.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj, o maşină condusă de un tânăr de 19 ani a lovit în plin un stâlp de electricitate, după ce şoferul începător a pierdut controlul autovehiculului.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Cei trei minorii au fost transportaţi la spital.

„Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a fost sesizat, miercuri dimineaţă, la numărul unic de urgenţă 112, despre producerea unui accident rutier în localitatea Boghiş.

Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii rutieri au constatat, din primele verificări, că un tânăr de 19 ani, din comuna Boghiş, în timp ce conducea un autoturism pe drumul judeţean 191D, prin localitatea Boghiş, din direcţia Valcău spre Nuşfalău, în împrejurări care nu au fost încă stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi lovit în plin un stâlp de electricitate”, transmite IPJ Sălaj.

Șoferul, testat cu aparatul etilotest

Potrivit sursei citate, în urma impactului, maşina s-a răsturnat pe şosea, iar stâlpul a căzut pe trotuar, unde a surprins şi accidentat trei copii, cu vârste cuprinse între 8 şi 11 ani, precizează IPJ Sălaj.

Cei trei minori au fost transportaţi la spital, iar şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.