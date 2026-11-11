Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”

Jurnaliștii britanici de la publicația Daily Express au desemnat care este „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”, unde se găsește vin fiert la 82 de penny, adică, în jur de 5 lei. Iar acesta se află, în România, mai exact în orașul Sibiu.

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„Este (aproape) cea mai minunată perioadă a anului, iar ce mod mai bun de a sărbători există decât o excursie la cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa, unde vinul fiert costă 82 de pence?”, scriu cei de la Daily Express.

Jurnaliștii, care citează o analiză a Eurochange (unul dintre principalii furnizori de servicii de schimb valutar și bani de călătorie din Marea Britanie, care operează cu peste 50 de ani de experiență în domeniu), susțin că, din punct de vedere al vinului fiert, din 55 de piețe de Crăciun europene, cea mai ieftină cană de vin fiert o pot găsi în orașul Sibiu.

„Târgul de Crăciun are loc în orașul Sibiu, din Transilvania (centrul României), și va fi deschis în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Peste 120 de expozanți din 36 de județe vor prezenta o gamă variată de „produse tradiționale și obiecte artizanale”, transformând evenimentul într-unul de anvergură internațională”, au notat jurnaliștii, care au dat și clasamentul târgurilor de Crăciun din Europa unde se găsește cel mai ieftin vin fiert.

Topul orașelor din Europa cu cel mai ieftin vin fiert la Târgurile de Crăciun

Sibiu, Romania, £0.82

Brașov, Romania, £1.63

Craiova, Romania, £1.63

Sofia, Bulgaria, £1.76

Olomouc, Cehia, £1.77

Brno, Cehia, £1.77

Gothenburg, Suedia, £1.89

Bucharest, Romania, £1.96

Plzeň, Cehia, £2.12

Strasbourg, Franța, £2.57

Mulhouse, France, £2.57

Vilnius, Lituania, £2.57

Liège, Belgia, £2.57

Warsaw, Polonia, £2.95

Graz, Austria, £3.00