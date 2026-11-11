Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan marchează o ruptură definitivă a președintelui de electoratul său, dar probează și o nerespectare a angajamentelor luate în timpul campaniei sale electorale, susține deputatul PNL Alexandru Muraru. Liberalul a criticat aroganța șefului statului și tentativa, în opinia deputatului, de intimidare a reprezentanților mass-media, încercată de Nicușor Dan la conferința de marți seară de la Cotroceni.

„Președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant”, afirmă liberalul, care critică și interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni. anunțată în conferința de presă maraton de marți seară a președintelui.

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O conferință ca o sentință

Alexandru Muraru critică vehement, într-un comentariu oferit la postul de radio RFI, interzicerea accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele de la Palatul Cotroceni. „Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”, spune liberalul.

Muraru îl critică fără menajamente pe Nicușor Dan, după conferința sa de presă de marți seară. Deputatul PNL apreciază că liderul de la Cotroceni s-a autodetonat în direct, semnându-și propriul „cataclism” pe scena politică.

„Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan nu a fost altceva decât un faliment politic în direct și la o oră de vârf. Foarte multă vreme de acum încolo se va vorbi despre acest lucru. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea cataclism în termeni mediatici și politici”.

În opinia deputatului PNL, conferința de marți seara este momentul despărțirii președintelui de numerosul său electorat pro-european, pro-reformist.

„Este seara în care s-a produs despărțirea definitivă a președintelui de electoratul său, de electoratul pro-european, pro-reformist. Care a contribuit de fapt la narațiunea salvării statului român de extremism. Electoratul din urbanul mare, care a fost într-un anumit fel persiflat de președinte”.

Șeful statului, acuzat de aroganță

În comentariul său, Alexandru Muraru îl acuză direct pe Nicușor Dan de aroganță, dar și de faptul că acoperă abuzurile din Justiție. Reamintim că șeful statului a afirmat că aceste abuzuri judiciare lipsesc.

„Nu am înțeles de ce președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant, de ce continuă să acopere abuzurile din Justiție, de ce se împotrivește oricărei reforme a instituțiilor de forță și mai ales de ce continuă să spună nenumărate adevăruri, care sunt ușor de demontat, cum a fost cel legat de lipsa unor dovezi sau solicitări din partea magistraților privind abuzurile Inspecției Judiciare”.

„Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”

În egală măsură, deputatul critică interzicerea de către Nicușor Dan a accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele sale de presă, pe care consideră că șeful statului l-a umilit în fața întregii națiunii.