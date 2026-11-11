Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi

Alexander Stubb l-a numit pe Putin un interlocutor „foarte perspicace și bine pregătit”. Într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), președintele Finlandei a vorbit despre necesitatea de a comunica direct cu Rusia și a avut cuvinte pozitive despre conversația telefonică cu liderul rus.

Într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), președintele Finlandei a subliniat necesitatea menținerii unui dialog direct cu Rusia și a caracterizat discuția sa telefonică cu Vladimir Putin, de luna trecută, drept una bună și directă.

„Chiar și în timpul Războiului Rece, Finlanda a căutat întotdeauna să mențină dialogul cu vecinul dificil din est. În acest sens, Helsinki a mizat pe o combinație între descurajarea militară și înțelegerea politică. Însă, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei, situația s-a schimbat. Finlanda a aderat la NATO în 2023, iar de atunci niciun lider politic al țării nu a mai purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin.“, scriu jurnaliștii FAZ.

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Aceștia reamintesc că, la sfârșitul lunii octombrie, pe data de 27 mai exact, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a făcut o schimbare radicală de poziție și a purtat o conversație telefonică de o oră și jumătate cu Putin, alături de prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

„Dacă vrem să participăm la negocieri, nu putem rămâne pasivi și să ținem apăsat butonul de mut. Ci trebuie să discutăm direct cu rușii”, a declarat Stubb într-un interviu acordat ziarului F.A.Z. și altor mass-media germane, la reședința sa din vestul orașului Helsinki.

Putin s-a dovedit a fi „foarte perspicace” și „bine pregătit”

Stubb descrie convorbirea telefonică cu Putin drept „o discuție bună și directă”. Putin ar fi fost „foarte perspicace, foarte analitic, foarte bine pregătit și foarte calm în modul în care conduce discuția”.

Și Putin știe cu siguranță să asculte. Poziția Rusiei nu s-a schimbat, Putin continuă să nege independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a afirmat Stubb. Totuși, se pare că acum se revine la masa negocierilor din Abu Dhabi.

„Cel mai important lucru este să nu delegăm securitatea europeană Statelor Unite”, afirmă Stubb. Trebuie să ne punem întrebarea dacă politica externă americană în ceea ce privește Rusia și Ucraina este în interesul Europei, consideră acesta. Dacă răspunsul ar fi că, deși este utilă, aceasta nu servește în totalitate intereselor Europei, atunci continentul ar trebui să se implice în negocieri.

Președintele Finlandei este considerat o figură-cheie atunci când vine vorba de asigurarea faptului că vocea Europei este auzită în acest context. Stubb, în vârstă de 58 de ani, care a studiat cândva în Carolina de Sud, are o legătură directă cu Trump.

În timp ce alți șefi de guvern și șefi de stat europeni nici măcar nu îl întâlniseră încă pe Trump după începerea celui de-al doilea mandat al acestuia, Stubb, pasionat de sport, jucase deja golf timp de câteva ore cu președintele american, în martie 2025, și, mai târziu, a stat față în față cu Trump în cadrul discuțiilor dintre liderii europeni de seamă.

Stubb afirmă că vorbește zilnic cu Zelenski

Convorbirea telefonică cu Putin a avut loc în consultare cu Ucraina, spune Stubb. El afirmă că, oricum, vorbește zilnic cu președintele Volodimir Zelenski. Scopul convorbirii telefonice a fost acela de a transmite direct Rusiei „mesaje-cheie” ale Ucrainei cu privire la negocierile de la Abu Dhabi.

Președintele Finlandei subliniază că atât Norvegia, cât și Finlanda sunt țări vecine cu Rusia; deznodământul războiului va avea repercusiuni directe asupra securității proprii, precum și asupra securității Europei în ansamblu.

„Când războiul se va termina, cum ne asigurăm că Rusia nu va face asta din nou?”, întreabă Stubb. „Când războiul se va termina, trupele vor fi mutate la granița cu Finlanda.”

Vecinii nordici ai Finlandei, Danemarca și Suedia, care sunt probabil cei mai apropiați parteneri ai țării, au fost nemulțumiți de convorbirea telefonică dintre Stubbs și Putin, reamintește FAZ. Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a criticat dur această inițiativă. Ea s-a declarat foarte sceptică față de această inițiativă independentă a Finlandei și Norvegiei, care nu a fost coordonată, a afirmat ea.

Potrivit FAZ, Stubb a respins acuzația conform căreia apelul ar fi divizat Europa. Dimpotrivă, spune el.

„A fost pentru prima dată când Europa a reușit să joace un rol de mediator.” Înainte de apel, aliații au fost informați, iar după aceea au existat numeroase reacții pozitive și doar o singură reacție negativă. „Dar am înțeles perfect că am fost criticați pentru acel apel, deoarece a reprezentat o schimbare a politicii europene.” Acum este momentul ca și alte națiuni europene să se implice, spune Stubb. El speră că Germania, Franța și Italia vor prelua acum inițiativa în efortul de a implica Europa în negocierile privind Ucraina.

Întrebat despre faptul că au existat deja foarte multe încercări eșuate de a-l implica pe Putin, de la George W. Bush până la Angela Merkel, Stubb spune: „Speranța într-o schimbare prin comerț s-a năruit. Dar, în diplomație, este important să mergem mai departe. Războiul durează deja de mai bine de patru ani și jumătate, iar situația nu se va îmbunătăți dacă Europa rămâne tăcută.“

Potrivit lui Stubb, Finlanda nu a fost niciodată într-o poziție mai puternică decât astăzi

Stubb descrie apelul telefonic ca pe o măsură de consolidare a încrederii, dar, în același timp, ca pe o formă de descurajare.

„Rușii știu foarte bine de ce suntem capabili”, a spus el și a enumerat: Finlanda dispune, în prezent, de una dintre cele mai puternice armate din Europa, cu aproximativ un milion de rezerviști, dintre care 280.000 pot fi mobilizați în cel mai scurt timp, precum și de una dintre cele mai mari forțe aeriene din Europa și, împreună cu Polonia, de cea mai mare artilerie de pe continent, având acum și sprijinul NATO. „Nu am văzut niciodată Finlanda într-o poziție mai puternică decât cea de astăzi.”, precizează președintele finlandez.

Finlanda și Rusia au o frontieră comună de peste 1.300 de kilometri.

Stubb nu are mari așteptări de la negocierile de la Abu Dhabi

Discuțiile privind Ucraina erau pe punctul de a se prăbuși în octombrie din cauza schimbului de replici dintre președintele american Donald Trump și Zelenski, afirmă Stubb. La Abu Dhabi, cel puțin, se vorbește din nou între părți.

Stubb nu are așteptări mari. Nu crede că se va ajunge la un acord în curând, nici la o întâlnire tripartită între Trump, Putin și Zelenski în viitorul apropiat. Un rezultat pozitiv la Abu Dhabi ar fi stabilirea unei date pentru o următoare întâlnire la nivel tehnic, spune Stubb, potrivit FAZ.