Prima pagină » Știri externe » Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi

Melania Agiu
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
Galerie Foto 14
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexander Stubb l-a numit pe Putin un interlocutor „foarte perspicace și bine pregătit”. Într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), președintele Finlandei a vorbit despre necesitatea de a comunica direct cu Rusia și a avut cuvinte pozitive despre conversația telefonică cu liderul rus.

Într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), președintele Finlandei a subliniat necesitatea menținerii unui dialog direct cu Rusia și a caracterizat discuția sa telefonică cu Vladimir Putin, de luna trecută, drept una bună și directă.

„Chiar și în timpul Războiului Rece, Finlanda a căutat întotdeauna să mențină dialogul cu vecinul dificil din est. În acest sens, Helsinki a mizat pe o combinație între descurajarea militară și înțelegerea politică. Însă, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei, situația s-a schimbat. Finlanda a aderat la NATO în 2023, iar de atunci niciun lider politic al țării nu a mai purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin.“, scriu jurnaliștii FAZ.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Aceștia reamintesc că, la sfârșitul lunii octombrie, pe data de 27 mai exact, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a făcut o schimbare radicală de poziție și a purtat o conversație telefonică de o oră și jumătate cu Putin, alături de prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

„Dacă vrem să participăm la negocieri, nu putem rămâne pasivi și să ținem apăsat butonul de mut. Ci trebuie să discutăm direct cu rușii”, a declarat Stubb într-un interviu acordat ziarului F.A.Z. și altor mass-media germane, la reședința sa din vestul orașului Helsinki.

Putin s-a dovedit a fi „foarte perspicace” și „bine pregătit”

Stubb descrie convorbirea telefonică cu Putin drept „o discuție bună și directă”. Putin ar fi fost „foarte perspicace, foarte analitic, foarte bine pregătit și foarte calm în modul în care conduce discuția”.

Și Putin știe cu siguranță să asculte. Poziția Rusiei nu s-a schimbat, Putin continuă să nege independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a afirmat Stubb. Totuși, se pare că acum se revine la masa negocierilor din Abu Dhabi.

„Cel mai important lucru este să nu delegăm securitatea europeană Statelor Unite”, afirmă Stubb. Trebuie să ne punem întrebarea dacă politica externă americană în ceea ce privește Rusia și Ucraina este în interesul Europei, consideră acesta. Dacă răspunsul ar fi că, deși este utilă, aceasta nu servește în totalitate intereselor Europei, atunci continentul ar trebui să se implice în negocieri.

Președintele Finlandei este considerat o figură-cheie atunci când vine vorba de asigurarea faptului că vocea Europei este auzită în acest context. Stubb, în vârstă de 58 de ani, care a studiat cândva în Carolina de Sud, are o legătură directă cu Trump.

În timp ce alți șefi de guvern și șefi de stat europeni nici măcar nu îl întâlniseră încă pe Trump după începerea celui de-al doilea mandat al acestuia, Stubb, pasionat de sport, jucase deja golf timp de câteva ore cu președintele american, în martie 2025, și, mai târziu, a stat față în față cu Trump în cadrul discuțiilor dintre liderii europeni de seamă.

Stubb afirmă că vorbește zilnic cu Zelenski

Convorbirea telefonică cu Putin a avut loc în consultare cu Ucraina, spune Stubb. El afirmă că, oricum, vorbește zilnic cu președintele Volodimir Zelenski. Scopul convorbirii telefonice a fost acela de a transmite direct Rusiei „mesaje-cheie” ale Ucrainei cu privire la negocierile de la Abu Dhabi.

Președintele Finlandei subliniază că atât Norvegia, cât și Finlanda sunt țări vecine cu Rusia; deznodământul războiului va avea repercusiuni directe asupra securității proprii, precum și asupra securității Europei în ansamblu.

„Când războiul se va termina, cum ne asigurăm că Rusia nu va face asta din nou?”, întreabă Stubb. „Când războiul se va termina, trupele vor fi mutate la granița cu Finlanda.”

Vecinii nordici ai Finlandei, Danemarca și Suedia, care sunt probabil cei mai apropiați parteneri ai țării, au fost nemulțumiți de convorbirea telefonică dintre Stubbs și Putin, reamintește FAZ. Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a criticat dur această inițiativă. Ea s-a declarat foarte sceptică față de această inițiativă independentă a Finlandei și Norvegiei, care nu a fost coordonată, a afirmat ea.

Potrivit FAZ, Stubb a respins acuzația conform căreia apelul ar fi divizat Europa. Dimpotrivă, spune el.

„A fost pentru prima dată când Europa a reușit să joace un rol de mediator.” Înainte de apel, aliații au fost informați, iar după aceea au existat numeroase reacții pozitive și doar o singură reacție negativă.

„Dar am înțeles perfect că am fost criticați pentru acel apel, deoarece a reprezentat o schimbare a politicii europene.” Acum este momentul ca și alte națiuni europene să se implice, spune Stubb. El speră că Germania, Franța și Italia vor prelua acum inițiativa în efortul de a implica Europa în negocierile privind Ucraina.

Întrebat despre faptul că au existat deja foarte multe încercări eșuate de a-l implica pe Putin, de la George W. Bush până la Angela Merkel, Stubb spune: „Speranța într-o schimbare prin comerț s-a năruit. Dar, în diplomație, este important să mergem mai departe. Războiul durează deja de mai bine de patru ani și jumătate, iar situația nu se va îmbunătăți dacă Europa rămâne tăcută.“

Potrivit lui Stubb, Finlanda nu a fost niciodată într-o poziție mai puternică decât astăzi
Stubb descrie apelul telefonic ca pe o măsură de consolidare a încrederii, dar, în același timp, ca pe o formă de descurajare.

„Rușii știu foarte bine de ce suntem capabili”, a spus el și a enumerat: Finlanda dispune, în prezent, de una dintre cele mai puternice armate din Europa, cu aproximativ un milion de rezerviști, dintre care 280.000 pot fi mobilizați în cel mai scurt timp, precum și de una dintre cele mai mari forțe aeriene din Europa și, împreună cu Polonia, de cea mai mare artilerie de pe continent, având acum și sprijinul NATO.

„Nu am văzut niciodată Finlanda într-o poziție mai puternică decât cea de astăzi.”, precizează președintele finlandez.

Finlanda și Rusia au o frontieră comună de peste 1.300 de kilometri.

Stubb nu are mari așteptări de la negocierile de la Abu Dhabi

Discuțiile privind Ucraina erau pe punctul de a se prăbuși în octombrie din cauza schimbului de replici dintre președintele american Donald Trump și Zelenski, afirmă Stubb. La Abu Dhabi, cel puțin, se vorbește din nou între părți.

Stubb nu are așteptări mari. Nu crede că se va ajunge la un acord în curând, nici la o întâlnire tripartită între Trump, Putin și Zelenski în viitorul apropiat. Un rezultat pozitiv la Abu Dhabi ar fi stabilirea unei date pentru o următoare întâlnire la nivel tehnic, spune Stubb, potrivit FAZ.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSNou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
11:50
Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
FLASH NEWSCongresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil”
10:46
Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil”
ULTIMA ORĂUn șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți
10:19
Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți
ANALIZA de 10Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace
10:00
Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace
FLASH NEWSFamilia Kennedy îl dă în judecată pe Trump pentru a bloca arcul de triumf de 76 de metri: descendenții fostului președinte asasinat în 1963 susțin că mormântul lui JFK ar fi în pericol
09:16
Familia Kennedy îl dă în judecată pe Trump pentru a bloca arcul de triumf de 76 de metri: descendenții fostului președinte asasinat în 1963 susțin că mormântul lui JFK ar fi în pericol
FLASH NEWSTragedie în Los Angeles. Un SUV a intrat într-un grup de pietoni lângă o stație de metrou: sunt cel puțin trei morți și mai mulți răniți
08:20
Tragedie în Los Angeles. Un SUV a intrat într-un grup de pietoni lângă o stație de metrou: sunt cel puțin trei morți și mai mulți răniți
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Cine sunt primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe
Click
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O proteină din sânge a fost asociată cu tinitusul, ceea ce ar putea duce la o diagnosticare mai ușoară
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
CONTROVERSĂDominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
12:08
Dominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
REACȚIELiberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
12:04
Liberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
NEWS ALERTCum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
12:04
Cum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
11:58
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
ULTIMA ORĂDacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
11:53
Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
FLASH NEWSUn stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
11:50
Un stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului

Cele mai noi

Trimite acest link pe