România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Cum ar arăta noua hartă a țării și ce județe ar dispărea

România ar putea trece printr-o reorganizare administrativ-teritorială de amploare, care ar reduce numărul județelor de la 41 la numai 15.

Noua varianta de organizare administrativ-teritorială a României este analizată în contextul reformei pregătite de PSD. Aceasta ar presupune comasarea a 26 de județe. Modelul luat în calcul este cel al actualelor Curți de Apel, care acoperă deja mai multe județe.

Ideea a fost prezentată de Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonator al grupului de lucru care pregătește reforma administrativ-teritorială. Acesta a invocat organizarea celor 15 Curți de Apel ca posibil punct de plecare pentru reorganizarea județelor, fără să confirme că aceasta va fi și varianta finală. Însă, aplicarea acestui model ar schimba radical harta României, notează Antena 3.

Ce județe ar putea dispărea de pe harta României

În vestul țării, Bihorul ar putea fi comasat cu Satu Mare, în timp ce Timișul ar urma să formeze o unitate administrativă împreună cu Aradul și Caraș-Severinul.

În Oltenia, Doljul ar deveni centrul administrativ și va include actualele județe Gorj, Mehedinți și Olt, în timp ce în Transilvania, Clujul ar putea prelua Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj. Alte centre administrative ar fi Alba și Mureș, în timp ce Brașovul și Argeșul ar avea, la rândul lor, teritorii extinse.

În Moldova, actualele județe Bacău, Iași și Suceava ar putea deveni centre ale unor unități administrative mai mari. Neamțul, Vasluiul și Botoșaniul se numără printre județele care ar putea fi comasate.

În Dobrogea, Tulcea ar putea fi inclusă într-o structură administrativă cu centrul la Constanța. Galațiul ar rămâne, de asemenea, un centru administrativ regional, iar Prahova ar putea prelua rolul de centru al unei regiuni care ar include actualele județe Buzău și Dâmbovița, arată antena3.ro

Ce se întâmplă cu Bucureștiul și județul Ilfov

Una dintre cele mai importante modificări ar putea viza Capitala și zona metropolitană. Scenariul discutat în PSD ar presupune desființarea Primăriei Generale a Municipiului București și păstrarea primăriilor de sector, care ar urma să preia responsabilitățile actualei administrații municipale.