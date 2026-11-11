Dominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj

Dominic Fritz a confirmat că s-a întâlnit, în urmă cu un an, cu arhitectul german Manfred Osterwald. Întâlnirea a avut loc la Primăria Timișoara, pe 10 noiembrie 2025.

Osterwald este unul dintre cei patru asociați ai firmei IDA International Defence Advisory SRL, cu sediul în județul Dolj, în care a intrat, la 1 aprilie 2026, împreună cu August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe BND, arestat în Germania sub acuzația de spionaj, notează Independent news.

Liderul USR a explicat că arhitectul german a venit însoțit de reprezentanții mai multor firme românești și că discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de investiții în Timișoara, inclusiv în industria de apărare, dar nu au fost discutate proiecte concrete

”La rugămintea domnului Manfred Osterwald, pe care l-am cunoscut cu această ocazie, l-am primit la primărie pe dânsul împreună cu mai mulți reprezentanți ai unor firme românești. Delegația a confirmat că vede un mare potențial economic pentru Timișoara și m-a încurajat să promovăm Timișoara mai departe”, a declarat Dominic Fritz pentru Independent News.

Liderul USR afirmă că întâlnirea nu s-a concretizat în proiecte sau investiții și că ulterior a mai avut un singur contact cu arhitectul german.

”În afara unui apel de curtoazie după întâlnire, în care dl. Osterwald mi-a mulțumit pentru deschidere, discuția de acum un an nu a avut alte rezultate concrete”, a transmis Fritz.

Cine este Manfred Osterwald și ce legături are cu fostul șef BND

Manfred Osterwald este unul dintre cei patru asociați ai societății IDA International Defence Advisory SRL, înființată în România în forma actuală la 1 aprilie 2026..

Structura acționariatului îi includea pe: Andrei Ignat, fost secretar de stat în Ministerul Apărării – 40%; Petru Rus – 20%; Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald – 20%; August Hanning, fost șef al BND – 20%.

Hanning a fost arestat în Germania la 6 octombrie 2026, într-o anchetă în care procurorii suspectează că ar fi obținut și transmis, contra cost, informații interne ale serviciului german de informații externe. Ancheta vizează aproximativ 2.000 de documente furnizate de un fost colaborator al BND, mai arată sursa anterior citată.